زينة تنتصر من جديد على أحمد عز لصالح توأمهما!

نصر جديد في خلافات الممثلة المصرية زينة رضا والممثل المصري أحمد عز بعد أن رفض الأخير الاعتارف بأولاده ومن بعدها دفع النفقة.

وصدر مساء أمس قرار من القضاء المصري بصف زينة التي طالبت برفع نفقة الأطفال من 30 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه مستندةً بذلك إلى أوراق تثبت قدرة عز على الدفع خاصةً أنه قام بشراء فيلا جديدة مؤخراً وسيارة فاخرة من ماركة بورش.

وكانت زينة قد طلبت خلال سنة 2019-2020 أن يتم زيادة النفقة إلى 100 ألف جنية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقتها.

ولم تستسلم الممثلة المصرية ورفعت طلب جديد بـ 60 ألف جنيه وهاي هي تنجح فيه، وسيبدأ عز بدفع النفقة لأولاده التوأم من الفنانة زينة يوم 13 مارس المقبل.

يذكر أن زينة كانت قد ظهرت مؤخراً في برنامج مع مقدم البرامج المصري "عمرو أديب"، وتحدثت عن قصتها بعد سنوات من التزام الصمت، وأكدت أن زواجها من أحمد قد عقد بوجود الأصدقاء وشقيقتها وزوج شقيقتها وأن الأمور كانت على ما يرام، وأنها حتى عندما أخبرته أنها حامل فقد نظما جدولهما وانتقلا بحسب طلبه إلى أمريكا للولادة هناك، إلا أنه تركها في أمريكا وغادر مدعياً أنه سيعود لمصر بسبب وضع والده الصحي لتفاجأ بوجوده في ميامي.

أما عن التوأم فقد سجلا تحت اسمه بعدما أرسل الأوراق الخاصة به عبر الإيميل، وكان الاتفاق أن تبقى هناك ويرسل لها مصروفًا شهريًا للأولاد، إلا أنها بعد 6 أشهر قررت العودة لبلدها الأم مصر لتبدأ المشاكل ويعلن أنه لم يتزوجها وأن التوأم ليسا منه، ليحسم تحليل الـ DNA الموضوع ويثبت أن أقواله غير صحيحة.

في نفس السياق، كان قد صدر حكم بالسجن ستة أشهر وغرامة تصل لـ 10 ألاف جنيه مصري ضد نسرين شقيقة زينة بعد ان اعتدت بالضرب على عز عندما تصادفا في أحد المطاعم، إلا أن القرار تم التراجع عنه وتم الاكتفاء بالغرامة المالية.

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