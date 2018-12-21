أحمد فلوكس يكشف عن حقيقة تغيير ديانته للزواج من هنا شيحة

استضافت المذيعة سمر يسري في برنامجها (حفلة 11) على فضائية ONE، الفنان المصري أحمد فلوكس الذي تحدث عن شائعة اعتناقه المسيحية من أجل الزواج من هنا شيحة.

أحمد سخر ممن أطلق هذه الشائعة قائلاً: (إنت بتشرب إيه؟ دا أنا اسمي أحمد ومراتي والدها اسمه أحمد)، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الذين تناقلوا تلك الشائعة لا يفكرون ولا يستخدمون عقولهم، حسب موقع مجلة لها.

وكان فلوكس فوجئ بعد زواجه من الفنانة هنا شيحة بانتشار شائعة قوية تؤكد اعتناقه المسيحية من أجل الزواج منها لأنها أرمنية، وهو ما قابله فلوكس بسخرية لاذعة عندما علق على تلك الشائعة بقوله: (أقوى من الإستروكس)، في إشارة منه إلى أن من اطلق تلك الشائعة يتعاطى المخدرات.