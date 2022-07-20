أحمد فلوكس يعلن توبته ويطلب السماح لمن أساء لهم

أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس توبته النصوح عبر منشور شاركه عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، مُثيرًا التساؤلات حول أسباب بيانه المفاجئ وما الذي يعنيه به.

أحمد فلوكس يعلن توبته

وجاء في البيان: "اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ..لقد قررت ان اتوب الي الله توبه نصوحه راجيا مغفرته و ان ابذل كل ما في وسعي علي ان اكون علي الصراط المستقيم".

وطلب من كل شخص أساء له مسامحته والغفران له، قائلًا: "أرجوا لاي شخص اسأت له في يوم من الايام و حدث مني اي شي ان يغفرلي.. مسامح كل الناس و لا اريد شي من احد و ادعوا لكل من عرفتهم في حياتي ان الله ينورهم كما انار لي طريقي و ان يهديهم".

وطلب من متابعيه الدعاء له، مختتمًا منشوره: دعواتكم ان يثبتني و بدعيلكم من قلبي.. يا رب يغفرلي و يغفرلكم.. تحياتي للجميع و دعواتكم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات فلوكس، وأنتابهم الفضول حول ما يعنيه بالتحديد، فهل يحاول بذلك الإعلان اعتزاله الوسط الفني، لاسيما بعد تصريحاته الأخيرة حول السينما والأعمال التلفزيونية، أم أنه قد ضل طريق ثم عاد إلى السراط المستقيم.

وكتب أحدهم: "ربنا يغفرلك ويصلح حالك ويثبتك على الطريق الصحيح المستقيم ابن حلال وتستاهل كل خير فقط خليك مع ربنا وما تبصش ولا يشغل حد ولا تفكر فى حد سوى ربنا فقط تكون الاكسب".



أحمد فلوكس يهاجم أمينة خليل

وكان فلوكس قد هاجم زميلته الفنانة المصرية أمينة خليل، بعد انتشار مشهد قديم لحلقة "آخر الليل" في مسلسل "نمرة تنين"، تظهر فيه أمينة بشخصيتها "نور" جالسةً برفقة صديقاتها في إحدى الغرف الفندقية يتحدثن عن زوجها وأدائه في العلاقة الجنسية مستخدمات ألفاظ سوقية.

وأثار المشهد حفيظة فلوكس وغضبه ما دفعه لكتابة تعليق طويل حول الموضوع طالبًامن نقابة التمثيل الحد من هذه المهزلة على حد قوله.

وأرفق فلوكس الفيديو، بتعليق جاء فيه: "ان لم تستحي فافعل و قل ماشئت ..و ان اختفي الحياء زاد البلاء بلاء ... شتتنا معاني الكلام فا تاهت معاني كلام الاديان فبارت الاخلاق و انتهت المبادء و سادت المحرمات و اصبحت المحارم المحرمه هي الفعل و القول و الظاهر فا انتهي الشرف و سولب العرض و ان استمر الحال لن يكون هناك ارض .... احذروا احذروا احذروا. .... احب اعرف اين الرقابه و اين المسولين عن المحتوي و اين المجلس الوطني للاعلام .... و لا هما كمان بيعلقوا زي ماتقال في المشهد اللي سمحوا بيه .... لا حول ولا قوه الا بالله".