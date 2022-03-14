أحمد فلوكس يهاجم أمينة خليل بسبب مشهد خادش للحياء.. شاهد الفيديو!

انتقد الفنان المصري أحمد فلوكس زميلته الفنانة المصرية أمينة خليل بعد رؤية مشهدها في مسلسل "نمرة تنين" الذي اعتبره يتعدى حدود الأدب والأخلاق.

نشر أحمد فلوكس عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو لمشهد من حلقة "آخر الليل" في مسلسل "نمرة تنين" تظهر فيه أمينة بشخصيتها "نور" جالسةً برفقة صديقاتها في إحدى الغرف الفندقية يتحدثن عن زوجها وحول أدائه في العلاقة الجنسية مستخدمات ألفاظ سوقية.

أحمد فلوكس يهاجم أمينة خليل

ورغم أن المشهد يعتبر قديم، إلَّا أنه أثار حفيظة فلوكس وغضبه ما دفعه لكتابة تعليق طويل حول الموضوع طالبًامن نقابة التمثيل الحد من هذه المهزلة على حد قوله.

وأرفق فلوكس الفيديو، بتعليق جاء فيه: "ان لم تستحي فافعل و قل ماشئت ..و ان اختفي الحياء زاد البلاء بلاء ... شتتنا معاني الكلام فا تاهت معاني كلام الاديان فبارت الاخلاق و انتهت المبادء و سادت المحرمات و اصبحت المحارم المحرمه هي الفعل و القول و الظاهر فا انتهي الشرف و سولب العرض و ان استمر الحال لن يكون هناك ارض .... احذروا احذروا احذروا. .... احب اعرف اين الرقابه و اين المسولين عن المحتوي و اين المجلس الوطني للاعلام .... و لا هما كمان بيعلقوا زي ماتقال في المشهد اللي سمحوا بيه .... لا حول ولا قوه الا بالله".

وتابع: "اتمني ان يتم اتخاذ قرارات حاسمه اتجاه المنتج و المولف و المخرج من قبل النقيب مسعد فوده نقيب السينمائين اولا و يكون قرارات رادعه و ايضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور اشرف ذكي و يتم محاسبه المسول عن الموافقه علي هذا المشهد من قبل الرقابه و يعاقب عقاب شديد ليكون عبره لمن تسول نفسه ان يوافق علي مثل هذه المهزله الاخلاقيه و الدينيه و المجتمعيه ان يتحدوا جميعا مع مجلس الشعب و السلطه التنفيذيا لوضع حد لكل ما يحدث لان ان اردت بناء امه فعليك اولا بالاخلاق و بهذا الشكل نحن نبني كباريه مش امه قويه".

وأضاف: "اللهم بلغت اللهم فاشهد ( علشان محدش يقول متاسلم و الكلام العبيط بتاع كتايب التشويه ... انا بتكلم علي الاديان كلها و الكتب السماويه كلها بترفض و تنهي عن ده علشان عارف انكم جهله و خرفان ) شي اخر .. انا لا اهاجم اطلاقا زمايلي الممثلين نهاي لان دي مش مسوليتهم ثانيا انا من عشاق امينه خليل".

متابعون يهاجمون أحمد فلوكس ويذكرونه بأفلامه



وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مشيد ومنتقد، حيث حاول أحد المتابعين تذكيره بمشاهده مع الراقصة صافيناز، وكتب: "وإنت اما مثلت مع صافيناز كان حلو أوي يعني وحاجة هادفة"، ليرد عليه الفنان "لا مكنش وحاولت جاهدًا على قد ما أقدر اخلي مش تافهو ولم اقرر تاني"، وكشف أنه يجهز لعمل من انتاجه سيعلن عنه قريبًا.

وحينما انتقدته إحدى المتابعات لدوره مع الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل "الباطنية"، أوضح أن العمل كان هادفًا فقد تناولا قضية تجار المخدرات.

أحداث حلقة "آخر الليل"

دارت الحلقة حول مكالمة عشوائية هاتفية تجريها "نور" لغرف الفندق التي تقيم بها قبل زوجها بيوم من باب التسلية وإضاعة الوقت، فتتورط بمكالمة طويلة مع "شكري"، الذي يجسد دوره الفنان الأردني إياد نصار، وهو شاب مثقف وغامض يعمل في تسجيل الكتب الصوتية.

