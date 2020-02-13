نسرين طافش تخطف قلوب متابعيها بإطلالة فائقة الجمال (صور)

استحوذت الفنانة السورية نسرين طافش على اهتمام عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث أطلت عبر حسابها على موقع إنستغرام بإطلالة جذابة ليس لها مثيل، ونشرت مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

واختارت نسرين طافش إطلالة صيفية مفعمة بالحياة، حيث بدت وكأنها خضعت لجلسة التصوير في حديقة ومن حولها الأشجار الخضراء، واختارت أن ترتدي "هوت شورت" جلد أسود، وتوب باللون الأخضر مع أكسسوار ذهبي، وتركت شعرها الكستنائي مسدولًا ومموجًا من الوسط وحتى الأطراف.

وتركت طافش تعليقًا على الصور التي نشرتها وقالت: "يا ترى شو كنت عم صور هون ومع مين؟" لتلاقي صورها تفاعلًا لافتًا، حيث وصلت عدد الإعجابات لأكثر من 140 ألف، وتصدر اسمها قائمة الترند على موقع غوغل.

من جهة أخرى، شاركت نسرين في آخر أعمالها الذي تم عرضه مع بداية 2020 وهو مسلسل "ختم النمر" من بطولة أحمد صلاح حسني وميرهان حسين وعفاف شعيب وغيرهم من النجوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.

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