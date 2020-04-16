أحمد فهمي يعلق على أزمته مع محمد رمضان...فماذا قال؟

في أول تعليق له بعد الأزمة بينهما، أشاد الفنان أحمد فهمي، بزميله محمد رمضان، وقال إنه موهوب ومن النجوم الكبار، لكن ليس من المنطق أن يطلق ممثل على نفسه لقب (نمبر وان).

وأضاف فهمي في مداخلة خلال برنامج (جمهور التالتة)على قناة (أون تايم سبورت 2)، تعقيباً على أزمته الأخيرة مع رمضان أنه لم يكن يقصد أي إساءة له، مستنكراً رد فعل الأخير، حسب موقع مصراوي.

وهنأ فهمي رمضان على مسلسله (البرنس)، المقرر عرضه رمضان المقبل، متمنياً له النجاح، قائلاً:(إن شاء الله البرنس ‏يكسر الدنيا ورمضان كريم يا محمد). ‏

وتحدث فهمي في لقاء سابق خلال البرنامج عن رأيه في برمضان وأزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، فنشر رمضان على حسابه الشخصي على موقع (انستجرام) فيديو للفنان أحمد فهمي وهو يقول في لقاء قديم:(مش محتاج إني أجامل محمد رمضان، هو نجم وناجح وموهوب جدا، فكرة بقا إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح).