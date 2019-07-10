أحمد فهمي يقع في موقع محرج بعد حديثه عن محمد صلاح.. فماذا قال؟

تضاربت الآراء في الشارع المصري في الآونة الأخيرة، حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خروج المنتخب المصري من منافسات دور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرض مصر في عام 2019.

وبهذا الصدد، كان لبعض النجوم في الوسط الفني -بالتأكيد- آراء مختلفة حول ما حدث في البطولة الإفريقية، ومن بين هذه الآراء ما قاله الفنان أحمد فهمي، والذي تعرض بسبب ما قاله فيما بعد إلى هجوم وانتقاد حاد من الجمهور، وذلك بسبب حديثه عن محمد صلاح.

وشدد فهمي في طرحه حول سبب الخروج الحقيقي للمنتخب المصري أن المشكلة ليست في محمد صلاح بل هي في من أعطاه هذا الحجم الكبير واعتمد عليه بشكل كامل لتحقيق الكأس، وعلق قائلًا:"إنك تتحول "عبد" لمحمد صلاح وهو ما قدملكش حاجة في منتخب مصر تبقى أنت اللي غلطان مش هو".

وأضاف: " اللى هيقولي وصلنا كاس عالم .. هقوله ده لو منتخب محسن صالح كان وصل كاس العالم مع المجموعة دي"، فرد أحد المتابعين قائلًا: " اي الغباء ده ده بدل م ندعمو ونقف جمبو هوه عمل اي اصلآ مدرب حمار"، ورد متابع آخر مستنكرًا: " محمد صلاح فخر العرب و المسلمين في الرياضة حضرتك فخر في اييييييه".

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