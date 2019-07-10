نادية الجندي تعود بالزمن إلى الوراء وتظهر بإطلالة عنوانها الشباب الدائم! (صور)

شاركت الفنانة نادية الجندي عبر صفحتها على موقع إنستغرام مجموعة من الصور، ظهرت فيها بإطلالة مليئة بالحيوية والشباب، واختارت أزياء جعلتها تبدو وكأنها فتاة في بداية العشرينيات من عمرها، على الرغم أنها تجاوزت حاجز الـ70 عامًا.

وجاءت مناسبة هذه الصور ومشاركتها مع الجمهور، أثناء تواجد نادية الجندي في لبنان لحضو مهرجان "الزمن الجميل" في دورته الرابعة، وتم تكريمها فيه عن اعمالها التي تميزت فيها خلال مسيرتها الفنية الطويلة في عالم صناعة السينما المصرية.

يشار إلى أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "أسرار" في عام 2015، ومنذ فترة وجيزة أعلنت عن تحضيرها لفيلم سينمائي جديد مع طليقها المنتج محمد مختار، وهو من نوعية أفلام الجاسوسية التي اشتهرت بها.

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