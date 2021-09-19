أحمد فهمي يكشف آخر تطورات شقيقه كريم الصحية بعد إصابته بجلطتين.. وعلاقة كورونا بالأمر

طمأن الفنان أحمد فهمي جمهور شقيقه كريم فهمي على صحته بعد إصابة الأخير بجلطتين في الرئة، وقال أحمد فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن صحة شقيقة في تحسن مستمر وغادر العناية المركزة إلى غرفة عادية.

وعن تفاصيل ما تعرض له شقيقه قال إنه شعر بوجع في صدره منذ أسبوع وصاحبته كحة شديدة وشك في أنه أصيب لكورونا للمرة الثانية، حتى تدهورت حالته الصحية وأجرى بعض الفحوصات ليكتشف عن إصابته لجلطتين صغيرتين.

وأضاف أحمد فهمي أن شقيقه مستيقظ حاليًا ويتواصل معهم بشكل كبير إلا أنه سيبقى في المستشفى حتى استكمال الفحوصات لمعرفة سبب الجلطة.

ونفى فهمي الأخبار المتداولة والتي أشارت إلى أن سبب الجلطة هو إصابة كريم فهمي سابقًا في الكورونا فيما راح آخرون إلى نشر أن كريم فهمي تعرض لجلطة بعد تلقيه لقاح كورونا.

وأكد فهمي أن الاطباء يجرون حاليًا الفحوصات لشقيقه من أجل معرفة سبب الجلطة مستبعدين أن تكون اصابته السابقة بكورونا هي السبب.

وأردف أحمد فهمي أن شقيقه الصدمة كانت شديدة عليهم أولا بسبب ان الجلطة كانت في الرئة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن كريم هو شقيقه الأصغر ويصغره بعامين حيث يبلغ من العمر 38 عامًا.

واستطرد أحمد فهمي بأن شقيقه يتناول أدوية سيولة بسبب مشكلة في القولون لديه، إلا أنه أكد أن شقيقه بصحة جيدة حاليًا.

كريم فهمي في العناية المشددة

يُشار إلى أن كريم فهمي كان قد أصيب بجلطتين في الرئة يوم الجمعة الماضية ادخل على أثرها إلى العناية المركزة، وطالبت زوجته جمهوره من خلال حسابها على السوشال ميديا بالدعاء له ونشرت صورة لها من داخل المستشفى.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر متمنين له الصحة والسلامة وأن يعود لعائلته وأولاده قريبًا، كما بدأ زملاء كريم في الفن بنشر صورة والدعاء له متمنين أن يتجاوز هذه المحنة

هذا وغادر شقيقه أحمد فهمي من الإمارات إلى مصر فور سماعه الخبر للوقوف الى جانبه والاطمئنان على صحته، ومن جانبها اكدت هنا الزاهد زوجة احمد فهمي خلال تواجدها في مهرجان الفضائيات العربية تحسن صحة كريم

