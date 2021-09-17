كريم فهمي في العناية المركزة و زوجته تطلب الدعاء له

نقل الفنان كريم فهمي، صباح اليوم الجمعة، إلى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بجلطتين على الرئة بشكل مفاجئ وتدهور حالته الصحية.

ونشرت زوجة الفنان كريم فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام صورة له وهو بالمستشفى حيث يرقد بالعناية المركزة وطالبت متابعيه بالدعاء له وكتبت : (دعواتكم لكريم بعد إصابته بجلطتين على الرئة ..إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يارب)، حسب موقع المصري اليوم.

و مؤخرا قدم الفنان كريم فهمي فيلم (ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا) الذي شاركه في بطولته حمدي الميرغني وبيومي فؤاد وهدى المفتي.

يذكر أن الفيلم تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .