أخت ليالي دهراب تهددها بتسريب تسجيل لها تشتم إلهام الفضالة.. فما حقيقة الأمر؟!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لأخت الممثلة الكويتية ليالي دهراب من والها وهي تهددها بنشر مقطع فيديو مسجل لها تذم إحدى المشهورات.

أطلَّت أبرار دهراب عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تهدد فيها أختها غير الشقيقة بمقطع فيديو مسجل تشتم فيه الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، مُشيرةً أن الأخيرة لم تتحدث عن أختها إلَّا بكل خير في جميع اللقاءات التي ظهرت بها، وقالت: "حتى الناس يلي الهم فضل عليك في مكانك يلي انت فيه، وانت عارفة زين ع منو أنا أتكلم (ل.ف)، شنو قلتي عنها أنا سجلت وانت تحشين فيها تخيلي، أنا مستعدة أوديه لها، وانت تحشين في هذي المرا الزينة يلي ما فيه مكان يلي عزتك وتكلمت عنك فيه بكل خير".

وأوضحت أبرار أنها كانت تعلم نوايا أختها السيئة لهذا قررت تسجيل الفيديو ليكون دليل على كلامها، وأكَّدت أنها لطالما ساعدتها وقدمت لها الكثير، واختتمت قولها: "يا شين الفقير إذا أعطيته وجه".

وبعد موجة الجدل التي أحدثتها، خرجت أبرار في فيديو تنفي أن يكون كلامها موجَّهًا لشقيقتها، فهي لن تقدم على فعل يمس عائلتها معللةً ذلك بحبها للخصوصية.

وعلَّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخلاف، فكتب أحدهم: "اعوذ بالله حتى الاخت ماينوثق فيها ! الاخت لو تتذابح معها ماتنفضح ولا تخونها وين وصلنا ولاي مرحله".

وكتب آخر: "هذي خسبسه وغداره عيب الاخت اتهدد اختها".

إلهام الفضالة تشيد بليالي دهراب

أشادت إلهام الفضالة بأداء ليالي دهراب في مسلسل "أمينة حاف" خلال لقاء لها في برنامج "سراي" الذي يعرض على قناة ATV الكويتية، وقالت: "أحبها البنت شاطرة، لا ننكر هذا الشيء ممثلة مبدعة وأثبتت نفسها في وقت قصير ويعجبني أدائها".

وحول إن كانت ليالي تتقبل نصائحها، قالت الفضالة: "ايه مرنة وحبيبة وطيبة وعادي تنصحينها وتزفينها ما عندها أي مشاكل".

ليالي دهراب تكشف معاناتها مع المرض

وفي وقت سابق، أثارت ليالي دهراب قلق متابعيها عقب اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها للخروج والتحدث عن مشاكلها الصحية النفسية والجسدية التي تعاني منها في الوقت الراهن.

وشاركت ليالي دهراب متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تتحدث فيه عن حالتها غير المستقرة، وأشارت أنها تمر في فترة صعبة وضغط كبير، وأكَّدت أنها لا تعرف المسبب الحقيقي وراء هذا الضغط الكبير والاختناق الذي تشعر به وبكائها المستمر دون سبب.

وأوضحت أن لها أسبوعين كاملين لم تتناول أي شيء وتشعر أن لا طاقة لها لإنجاز أعمالها؛ لهذا قررت التواصل مع طبيبها الذي اشار عليها بتناول حبوب القولون خاصة أنها منفعلة وعصبية للغاية.

في النهاية، طلبت دهراب من متابعيها الدعاء لها.

نبذة عن ليالي دهراب

حاصلة على شهادة الثانوية العامة فقط، بدأت أول خطوة تمثيلية لها عام 2018 خلال مسلسل محطة إنتظار بدور فرح، مع محمد المنصور وباسمة حمادة، وكانت شخصية «منيرة» في مسلسل أمينة حاف هي نقطة التحول في حياتها الفنية، حيث حققت النجاح والشهرة الكبيرة فيها، وكان دور ليالي يتمثل بالمرأة المُهملة لمنزلها وزوجها ولا يهمها أي شيء ولا تهاب أن تدخل أي مشاجرة أو خلاف بطريقة هجومية. من خلال دورها في العمل تمكنت ليالي من تحقيق نجاح كبير بثنائية جمعتها بالممثل أحمد النجار والذي أدى دور زوجها بثاني تجربة من بعد مسلسل "جُمان".