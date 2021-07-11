ليالي دهراب تثير الجدل بروب الاستحمام.. والجمهور " احد يقولها تراك مو بغرفتك يالطيبه"!

أثارت الممثلة الكويتية ليالي دهراب الجدل بين متابعيها ومحبيها عقب خروجها بإطلالة تناسب غرفة النوم لا الشارع.

شاركت ليالي دهراب متابعيها عبر موقع "سناب شات" مقطع فيديو وهي تتمايل على أنغام الموسيقى أثناء قيادتها السيارة، لكن ما أثار الجدل خروجها للشارع مُرتديةً روب النوم غير مدركةً لكم التعليقات والانتقادات التي من الممكن أن تطالها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو خاصتها، وانقسموا بين مدافع ومنتقد، فكتبت إحداهن مهاجمة: "عطوها وجه بعد المسلسل وتحسب اللي تسويه عفوي".

وعلَّق آخر: " هذه طالعه بالروب شقصتها".

وكتبت إحداهن ساخرة: " هذي طالعه برا بـ روب البيت، احد يقولها تراك مو بغرفتك يالطيبه".

من جهة أخرى، دافعت إحدى المتابعات قائلة: " شكللها بالشاليه لانها بسيارتها ووراها البحر".

وعلَّقت أخرى: " يزينها في كل حالتها".

ليالي دهراب تكشف معاناتها مع المرض

وفي وقت سابق، أثارت ليالي دهراب قلق متابعيها عقب اختفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها للخروج والتحدث عن مشاكلها الصحية النفسية والجسدية التي تعاني منها في الوقت الراهن.

وشاركت ليالي دهراب متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تتحدث فيه عن حالتها غير المستقرة، وأشارت أنها تمر في فترة صعبة وضغط كبير، وأكَّدت أنها لا تعرف المسبب الحقيقي وراء هذا الضغط الكبير والاختناق الذي تشعر به وبكائها المستمر دون سبب.

وأوضحت أن لها أسبوعين كاملين لم تتناول أي شيء وتشعر أن لا طاقة لها لإنجاز أعمالها؛ لهذا قررت التواصل مع طبيبها الذي اشار عليها بتناول حبوب القولون خاصة أنها منفعلة وعصبية للغاية.

في النهاية، طلبت دهراب من متابعيها الدعاء لها.

نبذة عن ليالي دهراب

حاصلة على شهادة الثانوية العامة فقط، بدأت أول خطوة تمثيلية لها عام 2018 خلال مسلسل محطة إنتظار بدور فرح، مع محمد المنصور وباسمة حمادة، وكانت شخصية «منيرة» في مسلسل أمينة حاف هي نقطة التحول في حياتها الفنية، حيث حققت النجاح والشهرة الكبيرة فيها، وكان دور ليالي يتمثل بالمرأة المُهملة لمنزلها وزوجها ولا يهمها أي شيء ولا تهاب أن تدخل أي مشاجرة أو خلاف بطريقة هجومية. من خلال دورها في العمل تمكنت ليالي من تحقيق نجاح كبير بثنائية جمعتها بالممثل أحمد النجار والذي أدى دور زوجها بثاني تجربة من بعد مسلسل "جُمان".