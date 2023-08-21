أدهم الشامي يلفت الأنظار بوسامته في "الغريب".. ويشبهونه بتيم حسن

طرحت منصة "شاهد" الإلكترونية مقطع فيديو ترويجي جديد لمسلسل "الغريب"، وسلطت هذه المرة الضوء على الشخصية التي يقدمها النجم السوري أدهم الشامي .

أدهم الشامي يلفت أنظار المشاهدين

ولفت أدهم الأنظار إليه بأدائه المبهر في العرض الترويجي للعمل، لاسيما أنه أول عمل درامي يشارك فيه باعتباره أحد خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، فكما يبدو أنه متورط في جريمة ما، إذ يقول: "أنا دخلتكم بالمصيبة، وأنا رح أطلعكم منها".

كما أشاد الكثيرون بوسامته وملامحه الرجولية، فيما شبه أحدهم صوته بصوت مواطنه النجم السوري تيم حسن.

أدهم الشامي مع بسام كوسا

وكان أدهم قد أعرب عن سعادته بالمشاركة في المسلسل إلى جانب أسماء مهمة أبرزها: بسام كوسا وفرح بسيسو.

وشارك الشامي متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه مع النجم القدير بسام كوسا، وكتب: "عندما يقرر القدر أن يتصرف معك بلطف، فيهديك أحلى الهدايا وأكبرها قيمة وجمال❤️شكراً من القلب بسام كوسا".

أدهم الشامس مع فايز قزق

وبالعودة إلى حسابه في "إنستغرام"، الذي يتابعه عليه ما يقرب الـ3 آلاف شخص، كانت الفنان الشاب نشر صورة تجمعه مع النجم السوري فايز قزق، أرفقها بتعليق: "نهاية فحص التمثيل السنة الثالثة الفصل الأول مع الاستاذ الكبير فايز قزق.. شكرًا من القلب على هذا الانعاش الروحي الذي اكتسبته منك في هذا الفصل، ستبقى في الذاكرة مهما امتدت".

أحداث مسلسل "الغريب"



تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول "عامر" الذي يهرب من الأسر، محاولًا استعادة حياته السابقة، إلَّا أنه يدرك أن الانتقام من الأعداء يستلزم منه الدخول في شراكات مع الآخرين تدفع بحياته إلى المحك.

والعمل من إخراج صوفي بطرس، وﺗﺄﻟﻴﻒ لبنى حداد، ويشارك فيه العديد من النجوم أبرزهم: بسام كوسا، فرح بسيسو، وسعيد سرحان، وجمال قبش، وساندي نحاس، وآدم الشامي، ومحمد عقيل، وأخرون.



