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طرح البرومو الترويجي لمسلسل "الغريب".. والغموض يلتف حول شخصية بسام كوسا

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 20 آب / أغسطس 2023 - 12:44
مسلسل الغريب
مسلسل الغريب

طرح صناع مسلسل "الغريب" البرومو الترويجي للعمل عبر منصة "شاهد"، مانحين المشاهدين لمحات للدور الذي سيجسده النجم السوري بسام كوسا.

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برومو مسلسل "الغريب"

في الفيديو، يلف الغموض شخصية كوسا فتارةً نراه قاضٍ يتمتع بسلطة كبيرة في إصدار الأحكام على المجني عليهم، وتارةً أخرى نراه شخصًا ضعيفًا يسير في الأحياء الفقيرة ويمتلك محلًا تجاريًا.

وفي أحد المشاهد، يدور نقاس بين كوسا وأحد الممثلين، إذ يهدده باللجوء للشرطة، قالًا: "أنا رح بسلمك بإيدي، إنت لازم تاخد جزاتك..بس لحتى أظن إنهم رح يحاكموك محاكمة عادلة".

أحداث مسلسل "الغريب"

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول "عامر" الذي يهرب من الأسر، محاولًا استعادة حياته السابقة، إلَّا أنه يدرك أن الانتقام من الأعداء يستلزم منه الدخول في شراكات مع الآخرين تدفع بحياته إلى المحك.

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والعمل من إخراج صوفي بطرس، وﺗﺄﻟﻴﻒ لبنى حداد، ويشارك فيه العديد من النجوم أبرزهم: بسام كوسا، فرح بسيسو، وسعيد سرحان، وجمال قبش، وساندي نحاس، وآدم الشامي، ومحمد عقيل، وأخرون.

مسلسل الغريبمسلسل الغريب
كلمات دالة:الغريب

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