أدهم النابلسي في اول صورة له بعد الاعتزال.. امام مسجد

انتشرت صورة عبر الانترنت للفنان الأردني المعتزل ادهم النابلسي هي الصورة الأحدث له بعد اعتزاله، وبحسب التعليق فان الصورة تم التقاطها من داخل أحد المساجد، وهو يؤم المصلين في صلاة العشاء

ادهم النابلسي امام مسجد

وتفاعل رواد السوشال ميديا مع الصورة وانهالت التعليقات وجاء منها: " ما ادري ليش احسة هذا قرار مؤقت وراح يتراجع لأن باين من الحماس الي هو بي"

وفي تعليق اخر: " أن تصبح إمام في مسجد وتترك.. الشهرة والمال شيئ عظيم جدا.. لا يوجد مشهور تذوق طعم الشهرة.. وتركها بل إزدادوا معصية وفسقوا.. لتعرف النفس العزيزة من النفس الدنيئة"

اعتزال ادهم النابلسي

وكان الفنان الأردني ادهم النابلسي قد صدم معجبيه باعلانه الاعتزال عبر فيديو جرى تداوله بشكل واسع، وكشف من خلاله ان الاعتزال لاسباب دينية حيث انه قرر ان يترك الغناء

واثار اعتزال ادهم النابلسي ضجة كبيرة بين المشاهير ورواد السوشال ميديا وتلقى النابلسي دعم من قبل عدد من المشاهير فيما هاجمه عدد كبير منهم من بينهم الفنانة اللبنانية مايا دياب وعدد من النجوم

ادهم النابلسي والتوجه إلى الاناشيد الدينية

وكشف النابلسي خلال حوار له مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية انها قد يفكر بالتوجه للاناشيد الدينية مؤكدًا انه لم يحسم قراره بعد وانه ما زال يفكر بامر الاعتزال والترتيب له، مؤكدًا ان القرار كان يشغله منذ دخوله الفن

