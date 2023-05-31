أدهم النابلسي يرد على إدعاءات إنجي خوري و الأخيرة:(إبعتلي مصروف!)

البوابة-رد الفنان المعتزل أدهم النابلسي على ادعاءات مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية إنجي خوري، أنها حامل منه.

و نشر النابلسي عبر حسابه الرسمي بموقع (فيسبوك): (لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همه أن يرضي رب العالمين، في نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيدًا عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيء يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي النّاس ويفتري عليهم.. وعادةً لا أحب أن أردّ على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعًا أن لا نهتم بوجودها لأنّ مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس وهذه المرة سيكون ردّي الأوّل والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة).

وواصلت الفنانة السورية إنجي خوري اتهامها الفنان الأردني المعتزل مؤخراً أدهم نابلسي بحملها منه وذلك قبل ساعات من الإعلان عن الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها (تيك توك) و (انستجرام) وتصدر اسمها محرك البحث (جوجل) وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إنجي على (انستجرام): (لك افهموا والقرآن الكريم وحياة ابنا محمد أنور مو اتهام إن شاء الله بتشوه و بموت أنا وكل علاتي إذا عم كذاب لك خاف الله ليك العالم شو عم تحكي أنا شرفك أم أبنك محمد خاف الله بكفي ادهم نابلسي....بس بعتلي مصروف مصروف حرام عليك خاف الله).