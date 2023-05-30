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ببطن منتفخة: إنجي خوري تدعي حملها من أدهم النابلسي و تهدده بالانتحار

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 30 أيّار / مايو 2023 - 04:30
إنجي خوري و أدهم النابلسي
إنجي خوري و أدهم النابلسي

البوابة-ادعت (البلوغر) المثيرة للجدل أنجي خوري أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل ادهم نابلسي.

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هذا نشرت أنجي على حسابها عبر (انستغرام)  صورا شعاعية لجنين، وعلقت بالقول: ( بحبك لو شو ما عملت فينا بس حرام عليك كرمال ابنا محمد ما تتركني بـ الشارع العالم تتمسخر علينا حرام مو ذنبي ابنا محمد يا أبو محمد أدهم نابلسي بحبك.).

انجي خوري و ادهم النابلسي
واشارت أنجي الى حبها الكبير له وهددت بالانتحار واجهاض جنينها اذا لم يتجاوب معها أدهم ويرجعها الى بيتهما.

وكانت إنجي خوري، قد أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سابقا، بعد طلبها الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي، وإعلانها أنها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها.

انجي خوري و ادهم النابلسي

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