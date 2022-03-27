أدهم نابلسي يكشف سبب اعتزاله في بث مباشر مليء بالضحك

كان قرار اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي بمثابة صدمة لمعجبيه ومحبيه، خاصة أنه اتخذ هذه الخطوة في أوج شهرته وعالميته وبشكل مفاجئ ودون أي مقدمات.

أدهم نابلسي يكشف أسباب اعتزاله

وقد أطلَّ أدهم نابلسي في بث مباشر مع مؤثر السوشيال ميديا الأردني لورانس المنسي عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وتطرَّق للحديث عن أسباب اعتزال الفن ولماذا اتخذ هذه الخطوة ومن كان المسؤول عنها.

أشار نابلسي أنه قرر اعتزال الفن بعدما قرأ تعليق أحد المتابعين عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" ، حيث نشر أحد مستخدمي الموقع تغريدة مُرفقة بصورة أدهم النابلسي في إحدى حفلاته الغنائية وكتب عليها "وش بقول أدهم نابلسي"، وانهالت التعليقات التي اقتبست كلمات من أغانيه، إلَّا أن أحد الحسابات علَّق: "يقول يا ليتني قدمت لحياتي".

وأوضح نابلسي أن قراءته التعليق كانت بمثابة صفعة لكي يستفيق لما هو عليه، فقد وصف

قبل تقريبًا سنتين في ناس نزلوا شو بقول أدهم النابلسي زي كومنت، فالناس بلشت تكتب كلمات الأغاني واشي زي هيك، لكن في شخص كتب يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فلما أنا قراتها سبحان الله صحى شي جواتي".

وتابع: "عنجد الإنسان لما يجي يفكر بالموضوع شو عملت بحياتي لحتى يرضي رب العالمين، هاد الشي صحى شي جواتي وبعد فترة الأمور صارت أحسن".

وأضاف أن الآية أتت بوقتها، حيث كان يشعر في ذلك الوقت بالتقصير أمام الله تعالى.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات النابلسي، فكتب أحدهم: "فعلا والله.. وتشوف كثير صور واحيانا تشوف تغريداتك وتلاقي اية مرتبطه فيها وبتلامسك وتغير فيك شي مثل ما غيرت من ادهم نابلسي".

فعلا والله

وتشوف كثير صور واحيانا تشوف تغريداتك وتلاقي اية مرتبطه فيها وبتلامسك وتغير فيك شي مثل ما غيرت من ادهم نابلسي — يوسف🧸 (@USF080) March 26, 2022

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بذكر مواقف مؤثرة من حياتهم، فكتبت إحداهن: "مره قبل كم شهر كنت عادي سهرانه وطفشانه ما ابغى اتابع شيء ولا فيني نوم دخلت تويتر شفت وحده تذكر بالوتر قلت يالله بقوم اوتر توضيت وصليت ودعيت من قلبي بكذا شيء شاغلني وشايله همه والله العظيم ان كلها تحققت بظرف كم شهر ودعواتي كبيره ماهي شيء بسيط الحمدلله وادعي لها كل ماتطري علي".



