أديل تصدم الملك تشارلز وترفض طلبه بالغناء خلال مراسم التتويج

تلقّى البلاط الملكي البريطاني صفعة قوية بعد أن رفضت النجمة الشهيرة "أديل" الغناء في حفل تتويج الملك تشارلز المرقق إقامته في قلعة وندسور في شهر مايو المقبل وتحديدًا يوم 7.

أديل ترفض الغناء في حفل تتويج الملك تشارلز

كشفت صحيفت "الديلي ميل" البريطانية بان النجمة العالمية أديل اعتذرت عن المشاركة في إحياء الحفل التاريخي الذي سيقام في قلعة وندسور في 7 مايو القادم من أجل مراسم تتويج الملك تشارلز.

وبالرغم من أن الملك تشارلز عبّر عن رغبته الشديدة بتواجد بعض النجوم في حفل تتويجه ومن أبرزهم أديل والمغني "إيد شيران"، إلا ان الثنائي اعتذرا عن تقديم الحفل نهائياً.

واقترح الملك تشارلز قائمة بالاشخاص الذين يودّ تواجدهم خلال حفل التتويج حيث كانت أديل وإد شيران ضمن هذه القائمة، ولكنّهما اعتذرا عن الأمر وكشفا انهما منشغلان في ذلك الوقت مما سببب بخيبة امل للملك البريطاني.

سبب رفض أديل وإد شيران للغناء في تتويج الملك

من المقرر أن يكون النجم العالمي "إد شيران" في مدينة تكساس الأمريكية بنفس اليوم المقرر لإقامة حفل التتويج لذلك من الصعب عليه التواجد في اليوم التالي في قلعة وندسور حيث أن رحلة السفر تستغرق 9 ساعات وهو سبب اعتذاره.

أما النجمة العالمية فلم تكشف بعد عن المخططات والظروف التي تمنعها من السفر في تلك الفترة، خاصة انه من المقرر خلال 25 مارس القادم ان تنهي جميع حفلاتها في لاس فيغاس.