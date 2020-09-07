أرجون كابور وماليكا أرورا مصابان بفيروس كورونا.. وهذا هو وضعهما الصحي!

أعلن الممثل الهندي "أرجون كابور" إصابته بفيروس كورونا المستجد بمنشور شاركه عبر حسابه في إنستجرام جاء فيه:

"من واجبي أن أعلن لكم خبر إصابتي بفيروس كورونا.. حالتي الصحية جيدة وسأبقيكم على إطلاع بوضعي الصحي.. لقد عزلت نفسي في البيت حسب أوامر الأطباء.. شكراً لكم لدعمكم لي".

ما هي إلا ساعات حتى أُعلن إصابة حبيبته الممثلة الهندية "ماليكا أرورا" بالفيروس أيضاً، وبالتحديد كانت شقيقتها الصغرى قد أكدت الإصابة وأنها بحالة صحية جيدة وتلتزم بالتعليمات المتعلقة بالحجر المنزلي.

علاقة الثنائي كانت قد رُصدت من خلال أعين الصحافة عندما شوهدا في العديد من الحفلات الفنية وغير الفنية وكذلك استعرضت لهما الكاميرا عشرات الصور من نزهات عشاء، وإجازات قضياها معًا مما اكد موضوع علاقتهما الغرامية.

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الممثلة الهندية أٌجبرت على تأكيد العلاقة بعد أن أصبح الأمر مكشوفاً للجميع وعلقت وقتها من خلال أحد البرامج الحوارية "من الصعب للغاية العثور على شخص يفهمك.. أرجون يفهمني، يجعلني أبتسم وأضحك، وهو يعرفني من الداخل أعتقد أن هذا يجعل كل شيء حقيقي".

يذكر أن ماليكا تكبر حبيبها بـ 12 عاماً، إذ أنها تبلغ من العمر 46 عاماً وكانت قد تزوجت سابقاً من المنتج والممثل ارباز خان الذي رزقت منه بطفلها الوحيد "أرهان خان" والذي يبلغ الـ 17 من عمره.

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