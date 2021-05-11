أروى تتحدث عن الاوضاع المأساوية في لبنان.. وتتنهد "آه يا الرياض"

أعربت الفنانة اليمنية أروى عن استيائها للوضاع الراهنة التي تشهدها لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

شاركت أروى متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تتحدث فيه عن الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، وقالت: "ابشركم بالوضع في لبنان ما شاء الله قاعدين الحين ما نلاقي بنزين الادوية مقطوعة لأن بعد العيد ناويين يرفعوا الدعم فكل الناس اللي عندها بضاعة قاعدين ما يبيعوها ويخزنوها لأنهم لا يتقون الله".

وتابعت أن المسؤولين هم السبب في تردي الأحوال في لبنان، وقالت: "للأسف هذه البلد لو فيها واحد بس مسؤول يتقى الله رب العالمين كانت البلد بغير محل بس لأنهم لا يخافون رب العالمين البلد منهارة لأن الذي يخاف رب العالمين يخاف يسرق".



واستذكرت موقف وقع لزوجها الذي كان بحاجةإلى دواء، حيث بحث عن الدواء لكن لم يعثر على واحدًا، حينها قررت اللجوء إلى إحدى صديقاتها اللواتي يعملن في الجمعيات الخيرية والتي تمكن من إيجاد صيدلية توفر ذلك النوع من الدواء.

واستكملت أروى الحكاية، حيث اتصلت على الصيدلة للسؤال عن الدواء، وكان الرد بأن الواء مقطوع عن الجميع، لكن بعدما هاتفته صديقتها أقر أنه يملك الدواء لكن لا يوَّد بيعه في الوقت الراهن لحين رفع الدعم.

وفي نهاية الفيديو، استنجدت أروى بالرياض، وقالت: "آه يا الرياض".

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشتمها وإهانتها وإخراج عنصريتهم، فكتب أحدهم: "ليش الرياض روحي اليمن بلدك الاصلي".

وعلَّقت أخرى: "ياشيخه اقعدي عند زوجك اللبناني والا روحي لبوك باليمن فكيناا من اشكالك".

وكتبت أخرى بسخرية: "ماتعرفون الرياض ويقمتها الا اذا جعتو وتهجرتو".



