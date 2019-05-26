أزمة صحية حرجة تدخل الفنان السعودي خالد سامي العناية المركزة!

تعرض الفنان السعودي خالد سامي، لأزمة صحية مفاجئة، جعلته طريح فراش غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات في مدينة جدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لخالد سامي، ظهر فيها وهو على فراش المرض، داخل غرفة العناية المركزة، جرّاء أزمة صحية حرجة، أصابته بشكل مفاجئ.

وكشف الإعلامي السعودي راشد العقيل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن مرض خالد سامي، قائلًا: "الفنان خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة.. لا تحرموه من دعواتكم".

نسأل الله أن يشفي الفنان الكبير والخلوق #خالد_سامي ويطمئننا عليه بعد العارض الصحي المفاجيء الذي تعرض له حيث أنه يرقد بأحد مستشفيات جدة...

اللهم آمين. pic.twitter.com/mc1L1RAihH — محمد سلامة (@mmmsssalama) May 25, 2019

كما شارك الناقد الفني السعودي محمد سلامة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة "سامي"، المتداولة له داخل غرفة العناية المركزة، وعلق قائلاً: "نسأل الله أن يشفي الفنان الكبير والخلوق خالد سامي.. ويطمئننا عليه بعد العارض الصحي المفاجئ الذي تعرض له، حيث إنه يرقد بأحد مستشفيات جدة".

جدير بالذكر أن الفنان السعودي خالد سامي، كان قد عمل في الدراما المصرية، واستطاع إتقان اللهجة المصرية خلال عمله مع الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد، في مسلسل "النوة".

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