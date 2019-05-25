لاعب النادي الأهلي المصري يعتدي على فريق رامز جلال في "الشلال"!

اعتدى لاعب النادي الأهلي المصري، وليد سليمان، على فريق برنامج "رامز في الشلال" أثناء سقوطه في المقلب.

وبدأ سليمان سعيدًا وشارك في الإعلان الوهمي الذي جاء من أجله حتى سقط في الشلال.

وخلال تواجده في الزورق المخصص للإيقاع بالضحية، بدا سليمان غاضبًا ويدفع رامز عنه بقوة.

وحين وصل للبر فاجأه رامز بالغوريلا فتغير ملامحه وخلع سترته التي يرتديها، وحينما حاول الهروب، فمنعه فريق رامز، وبمجرد أن خلع الأخير قناع الغوريلا، قام اللاعب بالاعتداء عليه.



ويعتمد برنامجه "رامز في الشلال" على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

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