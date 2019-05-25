ريم البارودي تهاجم الإعلامية بسمة وهبة وترد على أحمد سعد: "ميتبكيش عليك"

هاجمت الفنانة المصرية ريم البارودي، زوجها السابق المطرب أحمد سعد، في أول ظهور لها، بعد تصريحات الأخير ببرنامج "شيخ الحارة"، خلال شهر رمضان الجاري.

وقالت ريم في لقاء لها مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ببرنامجها "غبقة سكوب"، ردًا على حديث سعد بأنها لم تبك على فراقهما أثناء وقوع الطلاق بينهما، قائلة: "أحمد سعد ما يتبكيش عليه، ولو كنت هبكي كان هيبقى علشاني مش علشانه هو".

وأضافت: "هو ذهب لبرنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة، لكي يرد على ظهوري في نفس البرنامج، ويأخذ بثأره مني، إلا أن ما فعله وما قاله لم يلق قبول الجميع، وعيب لأنني كنت زوجته في يوم من الأيام".

وتابعت البارودي: "كما أوجه اللوم لبسمة وهبة، لما فعلته في حلقتي سعد وسمية الخشاب، وتركت شيخ الحارة يقول إن سعد تزوجني 6 أيام فقط وهذا لم يحدث وهي تعلم جيدًا أن حديث شيخ الحارة غير صحيح".

وأردفت: "كما تحدثت بسمة عني في حلقات مع فنانين آخرين، واتهمتني بمحاولة الانتحار بسبب أحمد سعد، وسألت الفنانة وفاء عامر عن ذلك".

واستطردت ريم: "الانتحار كفر وأنا مش صغيرة عشان أعمل كده.. اللي اتقال ده عيب.. وعشان كده وفاء اتعصبت عليهم وشتمت شيخ الحارة".

ورفضت الفنانة المصرية، الحديث عن سمية الخشاب، عندما قالت فجر السعيد إن الأخيرة طلبت الحصول على 3 أسعار مختلفة مقابل ظهورها في 3 حلقات للحديث عن أزمة طلاقها من سعد، حيث قالت ريم: "بلاش الحديث عنها كويس كده".

واختتمت حديثها عن أحمد سعد قائلة: "الله يسامحه، هو شخص يؤذي نفسه فمن السهل عليه أن يؤذي الأخرين".

ومن جانب آخر، أثنت ريم البارودي على الفنان محمد رمضان، مؤكدة أنه يستحق النجومية التي نالها في السنوات الأخيرة.

وأضافت: "اشتغلت معاه في مسلسل إحنا الطلبة، وهو يستاهل الخير ويستاهل النجومية على مساحة الوطن العربي، بيشتغل على نفسه وبيحب الفن وولاد أختي بيحبوه وحافظين أغانيه، ومش مغرور".

يذكر أن ظهور أحمد سعد وسمية الخشاب في برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، كما تطرق الثنائي للحديث عن ريم البارودي، حيث كانت الأخيرة زوجة المطرب الشاب، قبل أن يقع الطلاق بينهما، ليتزوج من سمية، لمدة عامين تقريبًا، وتم الطلاق بينهما أيضًا.

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