أزمة صحّية جديدة تُجبر أميتاب باتشان على التغّيب عن حضور أحد المناسبات والقلق ينتاب الجمهور!

اضطر أيقونة بوليوود النجم أميتاب باتشان إلى التغيّب عن حضور أحد الافتتاحات التي تم دعوته إليها في مومباي يوم أمس، وعلى الفور بدأت التخمينات من الجمهور تنطلق حول تفاصيل الحالة الصحية لنجمهم المفضل، خاصة وأنه أخبر منظمي الحفل أن سبب الغياب هو سبب صحي.

ولم يكن أميتاب باتشان في حال صحية جيدة في الآونة الأخيرة، ولكن بالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها، قرر النجم الهندي التواجد في هذا الحدث الذي تم دعوته إليه ولكن من خلال الفيديو فقط، وقام بإلقاء كلمته التي كان يجب أن يلقيها وهو متواجدًا في الافتتاح.

وما أثار القلق بدرجة كبيرة لدى الجمهور، هي التدوينة التي كتبها أميتاب مؤخرًا حيث قال فيها: "يجب أن أتقاعد..عقلي يفكر في شيء وجسمي يفعل شيء مخالف تمامًا..أعتقد أن هذه رسالة واضحة لي..".

وبحسب مصادر مقربة من الممثل الهندي باتشان، فهو لم يكن يقصد إلّا شيء محدد وليس كما فهم الجميع، فكل ما كان ينوي قوله أنه يشعر بالتعب ويريد بعضًا من الراحة ليوم واحد فقط أو أن ينام جيدًا.

على الصعيد الفني، فإن صاحب الـ77 عامًا سيكون لديه جدول مزدحم جدًا في عام 2020، وسيطل على جمهوره في العديد من الأعمال السينمائية مثل: " "Gulabo Sitabo", "Jhund", "Chehre" and "Brahmastra وغيرها من الأفلام.

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