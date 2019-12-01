من أميتاب باتشان إلى كارينا كابور.. مشاهير بوليوود حصدوا لقب الأعلى أجرًا في 2019 (صور)

تعد بوليوود هي ثاني أكبر ساحة لصناعة أفلام في العالم بعد هوليوود، ويحظى كلا من نجومها وأفلامها بشعبية كبيرة حول العالم، ومنها العديد من النجوم الذين حققوا قاعدة جماهيرية كبيرة عالمية.

ومع تميز أفلام بوليوود بأجوائها واستعراضاتها المميزة، يُتوقع حصول نجومها على أجور هائلة، فمن خلال مجلات "بيل إنديا" و"توب تين ثينغ"، و"فيلم آبيت"، نستعرض لك مشاهير بوليوود حصدوا لقب الأعلى أجرًا في 2019:

فارون داوان

منذ ظهوره الأول في فيلم Student of the Year عام 2012، نجح فارون (32 عامًا) في حصد اعجاب الكثيرين بموهبته، وسطع نجمه وشارك في العديد من الأفلام منذ ذلك الحين، وبفضل اعماله العديدة ولفته أنظار كبار الصناعة الهندية، انضم فارون لقائمة أعلى نجوم بوليوود أجرًا في 2019، حيث يبلغ أجره 10 مليون دولار.

رانفير سينغ

بالإضافة إلى وسامته، يأتي رانفير (34 عامًا) من بين أبرز نجوم بوليوود وفرض نفسه على الساحة بموهبته الكبيرة، وقد شارك في العديد من الاعمال التي تركت بصمة لا تمحى، مثل فيلمي "باجيراو ماستاني" و"رام ليلا" وكانت البطولة برفقة زوجته النجمة "ديبيكا بادوكون".

وبأجر يبلغ 12 مليون دولار، انضم النجم الهندي إلى قائمة أعلى نجوم بوليوود أجرًا هذا العام.

ديبيكا بادوكون

على غرار زوجها رانفير، انضمت ديبيكا (33 عامًا) إلى قائمة أعلى نجمات بوليوود جرًا في 2019، وذلك بأجر يبلغ 3 مليون دولار.

رانبير كابور

ينحدر رانبير (37 عامًا) من عائلة فنية شهيرة، فوالديه هما النجمين "ريشي كابور" و"نيتو سينغ"، وبسلسلة أعماله الناجحة التي تحقق إيرادات عالية، انضم رانبير إلى القائمة بأجر هائل يتراوح بين 16 و18 مليون دولار.

عليا بهات

على الرغم من صغر سنها البالغ 26 عامًا، إلا أن لعليا موهبة مؤثرة لا يمكن انكارها، ودائما ما تجذب كبار المخرجين للتعاون معها، لتصبح أحد أبرز النجمات الأعلى أجرًا لهذا العام، بأجر يبلغ 2 مليون دولار.

أميتاب باتشان

النجم أميتاب (77 عامًا)، غني عن التعريف، فهو نجم عريق رصيده الفني حافل بأكثر من 180 فيلم، فضلا عن شعبيته الكبيرة في العالم، لذا ليس غريبا أن ينضم إلى هذه القائمة بأجر يبلغ 20 مليون دولار.

كانغانا رانوت

بصرف النظر عن مشاكلها في الوسط الفني وتصريحاتها اللاذعة، إلا أن نجاح كانغانا (32 عامًا) وموهبتها يجعلها تنضم للقائمة بأجر يبلغ 3.4 مليون دولار.

هريثيك روشان

بالإضافة إلى أعماله السابقة، حقق هريثيك (45 عامًا) نجاحا كبيرا هذا العام، بأحدث أفلامه Super 30 و War، هذا وبلغ أجره في 2019 ما بين 25 و28 مليون دولار.

بريانكا شوبرا

تأتي بريانكا (37 عامًا) من أبرز وأجمل نجمات بولييود، فهي تتميز بسحر وموهبة فريدين من نوعهما، سرعان ما تترك بصمة مؤثرة، هذا وقد اُختيرت من بين أعلى نجمات بوليوود أجرًا، حيث تجني ما يصل إلى 2.5 مليون دولار مقابل العمل الواحد.

شاروخان

ليس غريبًا أن ينضم شاروخان (54 عامًا) إلى هذه القائمة، فهو ملُقب بـ "الملك خان"، وقد اُختير للانضمام إلى قائمة أعلى نجوم بوليوود أجرًا هذا العام، لأنه يجني 32-38 مليون دولارًا.

أكشاي كومار

لم يكن هناك منافسا لأكشاي هذا العام، حيث يستحق النجم الهندي ذا الـ 52 عامًا، لقب النجم الأعلى أجرًا، ليس في بوليوود فقط، بل والعالم أيضًا، بأجر هائل يبلغ 65 مليون دولار.

كارينا كابور

بأجر يبلغ 2.4 مليون دولار مقابل الفيلم، تنضم النجمة كارينا (39 عامًا) للقائمة، فهي لها تاريخها الفني الذي يمتد منذ حوالي 20 عامًا، وتعد من نجمات بوليوود المخضرمات.

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