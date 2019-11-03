بالأضواء والنافورة الراقصة..برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان الـ54 (فيديو)

بعيدًا عن الهند وتحديدًا من دبي، احتفل أطول برج في العالم "برج خليفة" بعيد ميلاد نجم بوليوود شاروخان الـ54، ورسمت الأضواء اسم الفنان الهندي على البرج مع عبارات التهنئة "عيد ميلاد سعيد شاروخان"، وانضمت النافورة الراقصة للاحتفال أيضًا في مشهد جميل ومميز.

وتعليقًا على هذه اللفتة اللطيفة من برج خليفة التابع لشركة إعمار وصاحبها السيد محمد العبّار، وجه شاروخان الشكر والعرفان على هذا الاحتفال الرائع، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلًا: "إلى أخى الرائع السيد محمد العبار وبرج خليفة وشركة إعمار، شكرًا لكم، حبكم ولطفكم لا يمكن التعبير عنه..واو هذا فعلًا أطول ما رأيت في حياتي، أحبك دبي، وهذا يوم ميلادي وأنا ضيفكم".

To my brother, the awesomely cool Mr. @Mohamed_Alabbar and @BurjKhalifa @emaardubai. Thanks for making me shine so bright. Your love and kindness is unsurpassable. Wow! This is really the Tallest I have ever been. Love u Dubai. It’s my birthday and I’m the guest! pic.twitter.com/8oFAQCqNbD — Shah Rukh Khan (@iamsrk) ٢ نوفمبر ٢٠١٩

وفي ذات السيّاق كان النجم شاروخان قد احتفل أيضًا بيوم ميلاده مع محبيه ومعجبيه في الهند في مدينة مومباي، وذلك خلال تجمّع تم تنسيقه للاحتفال بعيد ميلاد نجم بوليوود، حيث قام بتقطيع قالب الحلوى خاصته وشاركه مع الجميع، مع أجواء حماسية تخللتها فقرات رقص وغناء وغيرها.

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