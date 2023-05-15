أسماء أبو اليزيد تدخل القفص الفضي.. تعرف على خطيبها الوسيم

أعلنت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد خطوبتها من مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب بمنشور شاركته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجمتاعي.

خطوبة أسماء أبو اليزيد

وشارك أبو اليزيد متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام"سلسلة صور من الحفل العائلي الذي أقيم بتاريخ 12 مايو، حيث تظهر رفقة خطيبها يستعرضان خاتني خطوبتهما وخلفهما علِّقت لافتة كتب عليها بالإنجليزية "مخطوبين".

وارتدت أسماء لهذه المناسبة فستانًا وردي من قماش الساتان، تميَّز بطيات أنيقة وعريضة زيَّنت التنورة، في حين جاء بأكتاف عريضة.

وأكملت أسماء إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، في حين اعتمدت مكياجًا من درجات الوردي والبرونزي.

في حين تألق محمد خطيب ببدلة توكسيدو باللون الكحلي نسَّقها مع قميص أبيض.

مباركات المعجبين

وانهالت التعليقات المباركة للثنائي، فكتبت الفنانة هاجر أحمد مهنئة: "يا سلام يا سلا.. يا بختو بيكي.. مبروك حبيبتي القمر العروسة"، وأضاف الفنانة مايان السيد: "الف مبروك يا حلوة انتي".

من ناحيتها كتبت الفنانة المصرية نيللي كريم: "مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك و يفرح قلبك"، وعلَّقت كارمن سليمان: "ألف مبروووووك يا حبيبتي".

من هو خطيب أسماء أبو اليزيد ؟

يدعى محمد الخطيب وهو شاب من خارج الوسط الفني، عمل كمندوب مبيعات، ثم اتجه لعالم اللياقة البدنية والرياضة، ويمتلك حاليًا صالة رياضية.

كما يمتلك الخطيب حسابًا في موقع "إنستغرام" يتابعه عليها ما يقارب الـ4 آلاف شخص، يشاركهم من خلاله بعض النصائح في التغذية والرياضة، وأسماء واحدة من هؤلاء المتابعين.