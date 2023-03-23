خطوبة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد.. من هو العريس؟

البوابة - أعلنت صفحات تُعنى بأخبار العائلات الحاكمة حول العالم نبأ خطوبة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وذكرت عدة حسابات عبر تطبيق "إنستغرام" بأن الشيخة مهرة احتفلت بخطوبتها من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

ولم تكشف هذه الحسابات الخاصة بأخبار العائلات الحاكمة أي تفاصيل إضافية حول الخطوبة تتعلق بالحفل أول موعد عقد القران وقائمة المدعوين.

الشيخة مهرة من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم

وهنأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخة مهرة وخطيبها الشيخ مانع بهذه المناسبة، وتمنوا لهما حياة سعيدة معًا مليئة بالفرح والسرور.

كما أعاد عدد من النشطاء تداول صور للخطيبين مرفقة بعبارة: "بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ".

ورجح عدد من المعلقين على الصور التي جمعت الشيخة الشابة مهرة بخطيبها الشيخ مانع بأنهما تعرفا في أحد مضامير الخيل، حيث يشترك الاثنين بحبهما للخيل وعالم الفروسية.

كما هنأ عدد من النشطاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بمناسبة خطوبة ابنته الشابة الشيخة مهرة من زوجته السابقة السيدة زوي غريغوراكوس - Zoe Grigorakos.

خطوبة الشيخة مهرة

وكانت الشيخة مهرة قد احتفلت في نهاية فبراير الماضي بيوم ميلادها الـ29 وشاركت مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام"، البالغ عددهم الـ133 ألف شخص، لقطات من الحفل.

من هو الشيخ مانع آل مكتوم

اسمه الكامل: الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم

الأب: الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم

الهواية: الفروسية وركوب الخيل

دخل الشيخ مانع آل مكتوم عالم الخيل والسباقات في عام 2019 حين تعاون مع المدرب البريطاني روجر فاريان، واشترى عدة أخيلة شاركت في عدة سباقات عالمية.

من هي الشيخة مهرة