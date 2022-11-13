أسيل عمران تكشف أمنيتها في عيد ميلادها.. وتحتفل بطريقة إنسانية

احتفلت الفنانة السعودية أسيل عمران بعيد ميلادها بطريقة مميزة وخاصة، إذ رغبت أن تبث الفرح في قلوب اللاجئين عبر مساعدتهم في مجابهة ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء.

أسيل عمران تحتفل بعيد ميلادها الـ33

توجَّهت أسيل عمران عبر حسابها في "إنستغرام" للاحتفال بعيد ميلادها الـ33، والذي صادف يوم أمس السبت الموافق 12 نوفمبر الجاري، وشاركت مقطع فيديو لحملة "دفي قلوبهم" التابع للمفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكتبت أسيل: "في يوم عيد ميلادي عندي أمنية وأتمنى تساهمو في مساعدتي فيها.. أتمنى من الكل يساند في دعم اللاجئين في هذي الأوقات الصعبة..الشتاء وضروفه القاسية (فيضانات…عواصف…ودرجات حرارة تحت الصفر…..)مايرحم.. وبتبرعاتكم ولو بشيء بسيط راح تساعد بتوفير سبل الدفء والمأوى والطعام لآلاف المحتاجين من العائلات اللاجئة والنازحة".

وأضافت رابط التبرع، مختتمة منشورها: "ساهمو ولو بالبسيط لأنه راح يفرق كثير".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع مع منشورها، وأشادوا بلفتتها اللطيفة التي تنم على الإنسانية، فكتبت إحداهن :"الدال على الخير كفااااعله.. وصنااائع المعروف تقي مصارع السوء ....والعطاء يا ابنتي سعاااادة ما بعدها ٱحساس🤗 الله يحفظك من كل سوء ويوفقك ويجزااااك كل خير ياروووح روحي".

وأضافت أخرى: "الله يبارك فيج ياغاليه فعلاً انتي بنت اصول اسوله الأميرة ربي يوفقك ويسعدك ويحفظك من كل شر".