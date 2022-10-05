أسيل عمران عارضة أزياء في حدث "لوريال"..وتختار فستان من الساتان الوردي

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران في عضر أزياء العلامة التجارية العالمية "لوريال" على هامش أسبوع الموضة في باريس، بعتبارها سفيرة العلامة في الشرق الأوسط والمتحدثة باسمها.

أسيل عمران في عرض لوريال

وبدلًا من أن تتواجد ضمن الحضور جالسةً على الكرسي، شاركت أسيل في عرض الأزياء، الذي حمل عنوان "Le defile walk your worth"، التي تألقت فيه بفستان وردي من قماش الساتان، الذي انسدل على جسدها بطريقة انسيابية مبرزًا منحنيات جسدها، وتميَّز بفتحة ظهر عريضة وفتحة جانبية، وبياقة مرتفعة وأكمام طويلة.

وأكملت أسيل إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على وراء كتفها، بينما اعتمدت مكياج عيون ملفت من درجات البرونزي والبني، وأحمر شفاه وردي باهت.

وشاركت أسيل متابعيها عبر حسابها على إنستغرام عدة صور لمشاركتها، وأرفقته بتعليق تعبر من خلاله عن سعادتها، وكتبت: "سعدت كثير بالمشاركة في عرض لوريال باريس كواحدة من سفيراتها والمتحدثين بإسمها مع بقية ممثليها من حول العالم".

ونشرت أسيل صورة تجمعها بالممثلة الأمريكية أجا نعومي كنج من كواليس العرض عبر خاصية الستوري في إنستغرام.





