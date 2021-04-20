ممنوع التجول وانتقادات لـ مشهد راقص بين أسيل عمران وفايز المالكي..فيديو!

إنتقادات لاذعة تعرض لها المسلسل السعودي "ممنوع التجول" والذي يناقش الأوضاع ما خلف فيروس كورونا من إجراءات واحترازات وقائية على المجتمع السعودي وما حدث خلال تلك الفترة من إغلاقات الجهات وتصعيب الأمور إضافةً إلى المواضيع الأكثر تداولاً والتي كان أخرها موضوع زواج الفتيات في العشرينات من العمر من رجل غني أربعيني أو خمسيني تحت مسمى "Sugar Daddy".

فايز المالك وأسيل عمران جمعهما مشهد راقص داخل المنزل على أنغام الأغنية الشهيرة "sugar Daddy"ونال المشهد إنتقادات لاذعة من الجمهور والتي كان منها "باله عليكم هالسخافة وقلة الحيا تنعرض في رمضان"...

وجاء في تعليق أخر "الدعارة عطوها اسم راقي ( شوقر دادي) واو اميزنج"..وتابع أحدهم "تفشلت وانا مالي دخل ومحشومه عيوني تشوف بعد الفطور وساخه زي ذي".

يذكر أن العمل كان قد نال إنتقادات أيضاً خلال الحلقات الاولى بسبب مشهد أظهر كلاً من القصبي والفنان علي الحميدي وفاطمة الحوسني، وهم يحملون جثة والدهم الذي توفي بسبب فيروس كورونا ويدخلون بها إلى المطبخ، بغاية وضعها في الفريزر. وبعد أن قام أبطال المسلسل الثلاثة بتفريغ محتويات الفريزر لكي يتمكنوا من وضع جثة والدهم به، فشلت محاولتهم بسبب حجم الفريزر الصغير الذي لم يستوعب الجثة بكاملها… وحول سبب فعلتهم كان التبرير وباء كورونا الذي سيمنع الرجال من التجمع وأداء الصلاة على والدهم والمشاركة في دفنه.

واستغرب الفنان السعودي راشد الشمراني من هذه الإنتقادات التي طالت نجم العمل الممثل ناصر القصبي، وأكد راشد أن ناصر القصبي من الفنانين الحريصين جداً على عملهم وأنه يهتم بجميع تفاصيل أعماله لأن مسؤوليته مضاعفة في حال النجاح وأيضاً في الإخفاق.

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