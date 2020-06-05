أشرف زكي إلى المستشفى بوضع صحي طارئ..ما القصة؟

أفادت المصادر أنه تم نقل نقيب الممثلين المصريين "أشرف زكي" إلى المستشفى بوضع صحي طارئ.

وفي التفاصيل، تعرض أشرف إلى أزمة مفاجئة وبعد أن كشف عليه الطبيب أمر بـ إدخاله إلى غرفة العمليات لتركيب دعامة لـ قلبه بسبب حالته الصحية التي كانت قد فسرت سابقاً بـ إجهاد عام من الضغوطات وتأثير التدخين.

ما إن تم إجراء العملية حتى ارتاح أشرف لـ يوم واحد فقط في المستشفى وقرر أن يعود للبيت تحت المراقبة المنزلية لأنه لا يحب البقاء في المستشفيات، وبالفعل تم نقله للبيت ويقضي فترة الراحة برفقة زوجته الممثلة المصرية "روجينا" وأولادهما.

يذكر أن أشرف كان قد أطل على الجمهور في الموسم الرمضاني بـ مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة "ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر" ونخبة من الوجوه، ولعب فيه دور والد الممثلة المصرية "آيتن عامر"، بينما أطلت زوجته روجينا بـ مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاح كبير وخاصةً الدور الشرير الذي لعبته في المسلسل، وكان من بطولة "محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية" ونخبة من الوجوه.

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