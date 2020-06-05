ريان جيلر يتحدث عن تعرضه لمحاولة إغتيال..فيديو!

في تصريح خاص لـ موقع البوابة الإخباري من الشاب السعودي "ريان جيلر " عن واقعة محاولة إغتياله ليلة أمس الخميس 5 مايو.

كشف جيلر عن تفاصيل ما واجهه ليلة أمس:

"أثناء سيري ليلاً في الساعه الحادية عشر تقريباً لممارسة الرياضة بشوارع المملكة العربية السعودية برفقة صديقي لفتت نظري سيارة تتحرك حولنا بشكل غريب، ما هي إلا لحظات حتى تقدمت السيارة بسرعة كبيره نحوي.. لحظتها تمكن صديقي برد فعل سريع من دفعي في الجهة العكسية لاتجاه السيارة وانقذ حياتي"

ريان أضاف "لم يكتفي السائق بذلك، بل نزل من السيارة ورفع أداة حادة في وجهي وهددني بحياتي، كما أنه كان يصور التهديد بواسطة هاتفه..فهربت مسرعاً من أمامه بحثاً عن مكان آمن للـ إختباء"..



جيلر أكد أنه إتجه مسرعاً إلى المركز الأمني وقدم شكوى رسمية وبناءاً على ذلك تم بدا التحقيق في الحادثة، وما هي إلا لحظات حتى تمكنت الشرطة السعودية من الوصول لهوية الشخص الذي هدد حياته.

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