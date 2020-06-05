ماغي بو غصن تكشف تفاصيل صادمة عن وفاة والد جيسي عبدو!

حلت الممثلة اللبنانية "ماغي بو غصن" ضيفة على برنامج "راحت علينا" من تقديم المذيع اللبناني "هشام حداد".

خلال إستضافة ماغي، كشفت عن تفاصيل وفاة والد زميلتها الممثلة اللبنانية "جيسي عبدو" الذي فقد حياته بعد أن شبت النار في شقتهم وأدت لـ إصابة والدتها وشقيقها.

ماغي تحدثت في البداية عن جرائم السوشال ميديا، يومها كانت جيسي في دبي من أجل تصوير مسلسل جديد لتتفاجأ بصورة على هاتفها من فتاة تقيم أمام منزلها تظهر بيت أهلها وهو يحترق، فما كان من جيسي إلى أن تبعث الصورة لـ صديقتها ماغي التي وصلت للمكان بسرعة كبيرة لتجد أن الإسعاف والإطفائية قد وصلت للمكان وقد تم إنزال والدة جيسي التي استنشقت كمية من الدخان، جيسي بدورها كانت تبكي وتتصل بـ ماغي التي أخبرتها أنهم بخير، إذ لم تكن تعلم ماغي بعد أن والد جيسي قد فقد حياته لحظتها على آثر انفجار جرة الغاز، وعندما علمت ماغي لم تعرف كيف تخبر جيسي..

ماغي تابعت أن منتج المسلسل الذي تعمل عليه في دبي كان بجانب جيسي وأخذ هاتفها الخاص منها بهدف ازالة الأخبار والرسائل التي تتحدث عن وفاة والدها وبنفس الوقت كانت ماغي تتحدث مع الصحافة لـ يحذفوا المنشورات من السوشال ميديا...جيسي تمكنت من الوصول لهاتفها وكان أول خبر قرأته "وفاة والد جيسي جثة متفحمة..إصابة أمها بـ اختناق وشقيقها في المستشفى"!

جيسي التي كانت قد صدمت بالخبر، كانت قد طلبت من ماغي لاحقاً أن تخبر الصحافة أنها متضايقة على طريقة نشر الخبر، وأضافت ماغي أنه يجب على الشخص أن يعد للعشرة قبل أن يشارك مثل هذه الأخبار.

من جهة أخرى، تداول الجمهور آخر فيديو لـ والد جيسي مع عائلته وهم يرقصون ضم حركات بسيطة على تطبيق التيك توك.

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