إليسا تخطف قلوب محبيها بـ حفل مميز تَصدر التريند العالمي!

أحيت ملكة الإحساس "إليسا" حفل لايف مميز نُقل عبر منصة شاهد VIP تماشياً مع فكرة الحفلات عن بعد على آثر انتشار فيروس كورونا والحجر الإجباري.

الفنانة اللبنانية قدمت مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة من بينها "عيشالك، سهرنا يا ليل، أسعد وحدة، هنغني كمان وكمان، إلى كل اللي بحبوني، يا مرايتي، نفسي أقوله"، كما قدمت أغاني لـ كبار الفنانين من بينهم وردة الجزائرية وأغنية "لولا الملامة"، أغنية الفنانة سلوى قطريب "خدني معك"، كما اعتمدت إليسا توزيع موسيقي جديد لـ أغانيها "كرهني، مكتوبة ليك".

إليسا أيضاً قدمت لـ أول مرة لايف آخر إصداراتها الفنية أغنية "قهوة الماضي" التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بوقت قصير.

إليسا تمكنت أيضاً من آسر قلوب محبينها بـ إطلالة مثيرة، إذ اختارت فستان أسود قصير من ماركة "David Koma" والذي وصل سعره إلى 800 دولار أمريكي.

كباقي أعمالها الفنية، حفل إليسا لم يمر مرور الكرام فقد تمكن من تصدر التريند العالمي بـ هاشتاق #مكملين_مع_إليسا، كما تصدر في عدة بلدان العربية.

صورة للتاريخ 🔥🔥🔥⁦☝️⁩#مكملين_مع_اليسا

الهاش الاول عربيا

والسادس عالميا

باكثر من 40 الف تغريده 💗😍 طول عمرك النجاح بلبقلك وحليفك @elissakh pic.twitter.com/PqQzU8KTxy — MOGO | جيري ⁦❤️⁩ (@worldelissin) June 5, 2020

ملكة الإحساس كانت قد صرحت أن الألبوم المكون من 17 أغنية سيبصر النور قريباً خلال شهر تقريباً بعد الإنتهاء من جلسة التصوير الخاصة به.

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