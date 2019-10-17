أصالة تتخذ إجراء جديدًا يُمهد للانفصال عن زوجها طارق العريان

اتخذت الفنانة السورية أصالة نصري إجراء جديدًا يثبت وجود خلافات بينها وبين زوجها المخرج المصري طارق العريان، وقد يكون تمهيدًا للانفصال بينهما، وذلك بإقدامها على حذف جميع صوره الحديثة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أصالة قد أثارت فضول متابعيها بنشرها مجموعة منشورات غامضة كشفت فيها عن حزنها ومرورها بأزمة، وبالبحث عن صور زوجها في حساباتها الشخصية فوجئ المتابعون بقيام الفنانة السورية بحذفها.

ويبدو أن الخلاف بين أصالة وزوجها قد وصل إلى طريق مسدود، خاصة بعدما كشف مصدر مقرب من الزوجين لـ"البوابة" أن سبب الخلاف يرجع إلى رغبة المخرج طارق العريان في السفر لدولة أوروبية، لتصوير عمل فني هناك.

وأوضحت المصادر: "بعض الأشخاص تدخلوا بين الزوجين من أجل الإيقاع بينهما، زرعوا الشك في ذهن أصالة ناحية زوجها وإعجابه بفتاة شابة وجه جديد، والخلاف يتزايد بشدة مؤخرًا".

وتحدثت المصادر عن إمكانية وقوع الانفصال بين أصالة والعريان قريبًا بسبب هذا الأمر، رغم قصة الحب القوية التي جمعتهما ووجود أولاد بينهما.

واختتم المصدر: "توجد تهديدات من الطرفين بالسفر والهجرة إلى مكان بعيد في الخارج، فالعريان يريد السفر إلى أمريكا، بينما تهدّد أصالة بالهجرة إلى البحرين".

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