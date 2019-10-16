عبدالله السدحان: التعاون مع ناصر القصبي مجددًا؟.. ما عندي اعتراض ولكن! (فيديو)

أوضح الفنان السعودي عبدالله السدحان موقفه من التعاون فنيًا من جديد مع مواطنه ناصر القصبي، وذلك بعد الصلح بينهما في حفل صناع الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عقب خلافات طويلة جمعت بينهما منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وقال السدحان ردًا على سؤال بشأن إمكانية التعاون مجددًا مع القصبي: "هل أنا رافض؟، هل تسأليني أنا؟، أنا ما عندي اعتراض، ولكن لا يمكن أن تستمر الثنائيات إلى الأبد".

وأضاف: "أنا ما في بيني وبين القصبي خلاف، الخلاف ما بينا ورقي، هو مشروط بجهة وأنا مشروط بجهة، وأكبر دليل لقائي أنا وياه في حفل صناع الترفيه".

وتابع: "في ناس وراي يتكلموا بلساني وأنا لا أريد أن يتكلموا بلساني، وفي ناس يتكلمون بلسان أبو راكان وهو لا يريد ذلك أيضًا".

يذكر أن الفنان السعودي ناصر القصبي قد رفع دعوى قضائية ضدّ زميله الممثل السعودي عبدالله السدحان لفض الشراكة القائمة بينهما في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي، التي يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير ”طاش ما طاش“ بأجزائه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد انفصالهما فنيًا.

وكان السدحان قد نشر مقطع فيديو من داخل الحفل في مدينة الرياض، ظهر فيه بجانب القصبي وفنانين سعوديين وخليجيين آخرين، قبل أن يناديه بلقبه ”أبو راكان“ ليرد مرحبًا على الكاميرا، الأمر الذي أكد انتهاء الخلاف بينهما فور لقاء بعضهما بالحفل.

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