نائبة برلمانية تفتح النار على الفنان أحمد عز بعد كلمته أمام السيسي

هاجمت النائبة في البرلمان المصري أنيسة حسونة، الفنان أحمد عز بعد إلقائه كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلالها عن القيم الوطنية وذلك على هامش الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وجاءت كلمة أحمد عز أمام السيسي في إطار الحديث عن فيلم "الممر" الذي قدم فيه دور البطولة وتناول خلالها انتصارات الجيش المصري على قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأبدت حسونة غضبها من حديث عز أمام السيسي عن القيم الوطنية في الوقت الذي رفض فيه الفنان الشاب الاعتراف بنجليه من الفنانة زينة، مشيرة إلى أن المبادئ الشخصية لا تتجزأ.

وكتبت النائبة البرلمانية عبر حسابها على "تويتر": "أنا زعلت لما أحمد عز طلع إمبارح أمام الرئيس يتكلم عن قيم الوطنية!".

وأضافت: "الشخصية لا تتجزأ وإذا كانت المحكمة حكمت بنِسَب ولديه له وهو يتبرأ من ذلك فلا أستطيع احترامه أو تصديقه حتى ولو قام بتمثيل ألف فيلم وطني".

وألقى أحمد عز كلمته أمام السيسي والتي قال فيها: "نحن سعداء جدًا أننا نشارك هذه السنة معكم في احتفالات أكتوبر هذه المرة بفيلم الممر، ونجاح الفيلم في الداخل والخارج، وعندما عُرض في التلفزيون بيّن رسالة، وهي ليست رسالة الفيلم بل رسالة الجمهور".

وأضاف: "الشعب الذي شاهد الفيلم أكّد شيئاً مهماً، أن الشعب المصري وجيشه كيان واحد لا ينفصل، قضينا فترة الخدمة في الجيش منذ زمن ونمتهن الآن التمثيل، لكن كل واحد من الموجودين لو عاد به الوقت والبلد طلبه في أي وقت يرجع يرتدي الزي العسكري مرة ثانية، سيكون شرفاً وفخراً وهذه هي القيم الوطنية التي تربينا عليها".

وأردف: "أحب أن أنهي الكلمة بالجملة التي تؤثر الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي البسوا المموّه بيخافوا منه".

يذكر أن فيلم "الممر" درامي حربي مصري، تم انتاجه هذا العام، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.

ويعد الفيلم هو الأعلى إنتاجًا في السينما المصرية، حيث تخطت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه مصري، بما يعادل 6 ملايين دولار.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: