أصالة تتعرض للسخرية في حفل زفاف شقيقها.. هل ارتدت روب الاستحمام؟

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بزفاف شقيقها أنس نصري ونهال بدر، شقيقة الإعلامية أميرة بدر، الذي أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك بحضور أفراد عائلتها والأصدقاء المقربين.

إطلالة أصالة في حفل زفاف شقيقها

وشاركت شام الذهبي، ابنة أصالة، عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور من الحدث اللطيف، وكتبت: "نحتفل بزواج أميرنا الغالي أنوس من نهال الجميلة يوم خاص جدًا بالنسبة لنا".

واختارت أصالة للاحتفال ارتداء فستان بلون الفوشيا، جاء بتصميم دراماتيكي أشبه ما يكون بروب الاستحمام، وفق وصف متابعيها، عقد من منطقة الخصر بربطة، فيما انتهى من الأسفل بقماش التل الوردي.

وأكملت أصالة إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة مع إسدال غرة جانبية أنيقة، واعتمدت مكياجًا أنثويًا لإبراز ملامحها ارتكز على الظلال الوردية.

إطلالة أصالة تتعرض للسخرية

وتعرضت إطلالة أصالة للسخرية، إذ كتبت إحداهن: "مع كامل حبي لاصالة بس والله لبسها كانو تلبس ملحاف تطلع"، وأضافت أخرى: "شو الي مخبصاه ااصاله في لبسها دايما زوقها في اللبس صفر ولا عمري شفتها لابسه اشي حلو او شيك مين الي بيختار الها لبسها".

وعلَّقت ثالثة: "الفنانات من يكثروا فلوسهم ذوقهم باللبس يصير ذوق س...زز والله االبرنص تبع الحمام عندي يشبه فستان اصاله".



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