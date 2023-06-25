  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. أصالة تتعرض للسخرية في حفل زفاف شقيقها.. هل ارتدت روب الاستحمام؟

أصالة تتعرض للسخرية في حفل زفاف شقيقها.. هل ارتدت روب الاستحمام؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 25 حزيران / يونيو 2023 - 09:07
أصالة نصري
أصالة نصري

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بزفاف شقيقها أنس نصري ونهال بدر، شقيقة الإعلامية أميرة بدر، الذي أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك بحضور أفراد عائلتها والأصدقاء المقربين.

اقرأ ايضاًهكذا احتفلت أصالة نصري و زوجها بعيد زواجهما الثانيهكذا احتفلت أصالة نصري و زوجها بعيد زواجهما الثاني

إطلالة أصالة في حفل زفاف شقيقها 

وشاركت شام الذهبي، ابنة أصالة، عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور من الحدث اللطيف، وكتبت: "نحتفل بزواج أميرنا الغالي أنوس من نهال الجميلة يوم خاص جدًا بالنسبة لنا".

واختارت أصالة للاحتفال ارتداء فستان بلون الفوشيا، جاء بتصميم دراماتيكي أشبه ما يكون بروب الاستحمام، وفق وصف متابعيها، عقد من منطقة الخصر بربطة، فيما انتهى من الأسفل بقماش التل الوردي.

وأكملت أصالة إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة مع إسدال غرة جانبية أنيقة، واعتمدت مكياجًا أنثويًا لإبراز ملامحها ارتكز على الظلال الوردية.

 

اقرأ ايضاًهكذا احتفلت أصالة نصري و زوجها بعيد زواجهما الثانيأصالة نصري تشيد بحفلة ولي العهد بالديوان الملكي: "الأصل دائماً يفوز"
أصالة نصري

إطلالة أصالة تتعرض للسخرية

وتعرضت إطلالة أصالة للسخرية، إذ كتبت إحداهن: "مع كامل حبي لاصالة بس والله لبسها كانو تلبس ملحاف تطلع"، وأضافت أخرى: "شو الي مخبصاه ااصاله في لبسها دايما زوقها في اللبس صفر ولا عمري شفتها لابسه اشي حلو او شيك مين الي بيختار الها لبسها".

وعلَّقت ثالثة: "الفنانات من يكثروا فلوسهم ذوقهم باللبس يصير ذوق س...زز والله االبرنص تبع الحمام عندي يشبه فستان اصاله".


"

كلمات دالة:أصالة نصري

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...