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أصالة نصري تشيد بحفلة ولي العهد بالديوان الملكي: "الأصل دائماً يفوز"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 01 حزيران / يونيو 2023 - 08:18
أصالة نصري
أصالة نصري

باركت الفنانة السورية أصالة نصري لملك الأردن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بمناسبة حفل زفاف نجلهما ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله على عروسه السعودية رجوة آل السيف، المقرر إقامته اليوم الخميس الموافق الأول من حزيران، في قصر زهران.

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أضالة نصري تبارك للملكة الأردنية الهاشمية

وشاركت أصالة تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، وكتبت: "للملكه الأردنيّه الهاشميّه وجلالة الملك عبد الله والملكه المحبوبه رانيا وللشعب الأردني الحبيب كلّ أمنياتي لكم بدوام الفرح والتقدّم والإستقرار وللأمير الحسين وخطيبته الرّاقيه رجوى دعواتي بحياة سعيده مليانه بالنجاح والأيام الطيبه ".

أصالة

جهه لمأدبة العشاء التي تقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء في مضارب بني هاشم - الديوان الملكي الهاشمي بدعوة من والده الملك عبدالله الثاني بمناسبة حفل زفافه يوم غدٍ الخميس.

وأعادت نصري مشاركة فيديو لمأدبة  العشاء، التي أقيمت بعد حفل "حمام العريس" في مضارب بني هاشم، مشيدةً بتمسكهم بالعادات التراثية الأصيلة وتركهم للعادات الدخيلة في العولمة الجديدة، وكتبت: "الأصل دائماً يفوز .. مافي فخر بعد هالفخر بالتفاصيل العربيه الأصيله اللي كلها رقي وبساطه وسعاده وقدًموا للعالم صوره هيي الصوره المثاليه لفرح ملكي بكلّ معنى الكلمه🙌🏼 عاشت الأردن".

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كلمات دالة:أصالةولي العهد الأرنيالزفاف الملكي

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