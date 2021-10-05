أصالة نصري ترقص بطريقة رومانسية مع زوجها الشاعر العراقي

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للفنانة السورية أصالة نصري وهي ترقص إلى جانب زوجها الشاعر العراقي فائق حسن خلال تواجدهما في احد المناسبات.

وبدت أصالة في غاية السعادة والانسجام مع زوجها وهو ما الأمر الذي أثار حماسة الجمهور الذي عبر عن سعادته بسبب وضع أصالة وشعورها بالسعادة أخيرًا.

وكانت قد انتشرت مؤخرًا صورة للفنانة السعودية اصالة نصري إلى جانب زوجها الشاعر العراقي وهما يحتضنان بعضهما في أحد المناسبات العامة.

يُشار إلى أن الفنانة أصالة نصري كانت قد أعلنت زواجها بشكل رسمي عبر منشور على انستغرام بعد انتشار صور تجمعها بزوجها وهي تمسك يده بعد خروجهما من أحد المطاعم وقالت في المنشور: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو.

وأضاف: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر.. أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي"

وأردفت: " وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد"

وحتمت حديثها: " ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي .. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع .. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها"

يُشار إلى أن هذه الزيجة الرابعة في حياة الفنانة السورية بعد ارتباطها برجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، ومن بعده المخرج طارق العريان، والزيجة الثالثة كانت من نائب مصري ومؤخرًا من الشاعر العراقي