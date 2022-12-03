أصالة نصري تعتذر لجمهورها المصري عن تصريحاتها في الرياض

اعتذرت المطربة السورية أصالة نصري للجمهور المصري عن تصريحاتها الأخيرة التي أدلتها خلال حفلتها في موسم الرياض، والتي أرجعت فيها الفضل في مسيرتها الفنية إلى المملكة العربية السعودية و جمهورها السعودي.

واعتبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أصالة لم تكن موفقة في تصريحاتها، لأن الفضل الأكبر في نجاحها وفي نجوميتها، يعود لمصر وللشعب المصري، الذي ساندها وكان معها حتى في أزماتها، عدا عن كونها مقيمة في مصر، وأغنياتها التي تحقق من خلالها الشهرة والنجومية باللهجة المصرية، ومن كلمات وألحان شعراء وملحنين مصريين.

بدورها ردت أصالة على هذه الانتقادات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب،عبر فضائية (mbc مصر)، و قالت: (بلدي مصر وولادي مصريين وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش...أنا اتعملت منكم الامتنان).

وأضافت: (أنا معملتش أي شيء وعبرت عن امتناني فقط للدولة اللي كنت موجودة فيها. وأنا آسفة لو فيه كلمة جرحتكم، أنا بعتذر من كل حد فهم كلامي غلط، المصريون أهلي وأحبابي وأصحاب فضل عليا)