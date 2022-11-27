بعد هيفاء وهبي: أصالة نصري تصدم جمهورها بملامحها

أثارت الصورة التي تم تسريبها للفنانة أصالة نصري قبل حفلها أمس ضمن فعاليات موسم الرياض حالة من الجدل الواسع، حيث ظهرت بملامح صادمة لجمهورها وهو الأمر الذي أعاد للأذهان ما تعرضت له الفنانة هيفاء وهبي في ذات المناسبة.

وجاءت صور الفنانة أصالة في المؤتمر الصحفي الذي اقيم قبل ساعات قليلة من حفلها، والتى ظهرت فيها بملامح صادمة لجمهورها بمثابة دليل على صحة ما قالته الفنانة هيفاء وهبي أنها تعرضت الى إضاءة غير جيدة مما تسبب في ظهورها بملامح مختلفة.

وتسببت الصورة في صدمة المتابعين خاصة أن أصالة نصري ظهرت قبل فترة بملامح أصغر سناً بسبب الخضوع لعدد من الإجراءات التجميلية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور أصالة نصري، وانقسمت التعليقات ما بين السخرية من تكرار ما حدث مع الفنانة هيفاء وهبي، والتأكيد على أن تلك وجوه الفنانات الحقيقية بعيداً عن الفوتشوب والفلتر.

فيما دلل قسم آخر من محبي الفنانة أصالة على هذا الأمر بعد ظهورها في الحفل بصورة طبيعية وليست شاحبة كما ظهرت في الصور التي تم تسريبها خلال المؤتمر الصحفي.