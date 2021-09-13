أصالة نصري تعلن زواجها رسميًا من شاعر عراقي.. وتعبر عن حبها له برسالة عاطفية

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري خبر زواجها رسميًا من الشاعر العراقي فائق حسن بعد أشهر من إخفاء قصة حبهما عن وسائل الإعلام الاجتماعية.

شاركت أصالة نصري متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها الحالي مُرتديةً أشبه ما يكون بفستان زفاف أبيض بسيط من قماش التول، وأرفقته برسالة شكر ومحبة لمتابعة وأعربت عن حبها لفائق حسن بكلمات عاطفية وكيف أن مشاعر الصداقة تحوَّلت إلى حب، وكتبت: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر".

وتابعت بحب: "أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد.. ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي".

واختتمت منشورها: "وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".

النجوم يباركون لـ أصالة نصري

وكان من بين المباركين الإعلامي السوري مصطفى الآغا، الذي علَّق على منشورها: "الف مليون مبروك والله يسعدكم ويحفظكم".

وهنأت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار الثنائي، وعلَّقت: "حبيبة قلبي عروستنا الحلوة اصولتي @assala_official مبروووووووووووك ❤️انشالله بتكونو اسعد زوجين بالعالم، من قلبي بتمنالك كل شي حلو❤️ بتستاهلي كل شي في حب بالدني".

كما كتبت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني: "الف مليون مبروك يا حبييتى و ربنا يسعدك و يفرح قلبك و يجعلها جوازه العمر ان شاء الله".

كما باركت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين لأصالة، وكتبت: "الف الف الف مبروك ياعمري انتي تستاهلي الخير والسعاده، تستاهلي الحب❤️❤️❤️❤️❤️ الله يخليكم لبعض وعقبال كل البنات وانا اوّلهم".

من هو زوج أصالة نصري ؟

فائق حسن، البالغ من العمر 52 عامًا، هو كاتب أغاني وشاعر معروف، كما أنه مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، ومن بين أغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً: "بين ايديا"، و"يمكن احبك"، و"وحشني موت"، و"انا حنيت".

يذكر أن فائق كان منزوجًا مارتا حامد ولديه منها طفلين لكنه انفصل عنها.

زيجات أصالة نصري السابقة

يذكر أن نصري كانت متزوجة من أيمن الذهبي سابقاً وانفصلت عنه بسبب موضوع الخيانة، وجاء الطلاق بعد زواج دام 14 عام وأثمر عنه نجليها "خالد وشام".

أما بالنسبة لزوجها الثاني، فقد تزوَّجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه طفلين توأم هما "علي" و"أدم"، لكنها انفصلت عنه بعد 14 عامًا على زواجهما بسبب خيانته لها مع الممثلة الصاعدة نيكول سعفان تصغره بـ30 عامًا.

أما بالنسبة لخطيبها الذي انفصلت عنه، فهو أحمد عبد المجيد وحاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال بعنوان "أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية الشراء" كما أنه دخل الانتخابات النيابية خلال سنة 2020 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن "حزب الأغلبية".