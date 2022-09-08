أصالة نصري توجه رسالة لثلاث إعلاميات.. وتحولهن لشخصيات كرتونية

تتميز الفنانة السورية أصالة نصري بالذكاء في اختيار أغانيها، وقد أبدعت بشكل كبير في ألبومها الأخير "شايفة فيك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا لتنوع موسيقاه وألحانه واللهجات المختلفة الذي يتضمنه.

ومؤخرًا، طرحت أصالة نصري أغنيتها الجديد "لو كل يوم " التي تتحدث فيها عن العلاقات والمسامحة وغدر الأصدقاء، مُتطرقةً للمشاكل التي جمعتها مع شخصيات إعلامية معروفة، وحالة الصلح التي جمعتها بالفنانة الإماراتية أحلام.

أصالة نصري تطرح أغنية "لو كل يوم"

يبتدئ فيديو الكليب بعبارة "جميع الشخصيات الموجودة في الفيديو هي شخصيات وهمية لا تمت للواقع بصلة"، ما يعني العكس تمامًا؛ إذ استوحت رسومات الشخصيات في الفيديو من شخصيات أقدمن على مضايقتها وإيذائها، وهاجمنها في العديد من المناسبات.

شخصيات فيديو كليب أصالة نصري

يتضمن الفيديو 3 شخصيات كرتونية رئيسية هن: الإعلامية الكويتية فجر السعيد، والإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، والإعلامية الكويتية مي العيدان؛ ما يعني أن أصالة توَّد إعادة الخلاف الذي كان دائر بينهم وهجومهم المستمر عليها.

تظهر الشخصيات الثلاث يحطن بأصالة، ويظهرن علامات الحب والسعادة إلى جانبها، لكن ملامحهن تتغير، ويشع الحقد من أعينهم، ويبدأن بِحَبكِ المؤامرات وعرقلة مسيرها.









وعنت الفنانة السورية أن الجميع لديه عيوب، لكن المهم في النهاية هي القلوب ومدى صفائها، إذ تغني: "الرحله ناس بنحبها وبتحبنا فيهم عيوب فينا عيوب بس القلوب.. هيه الأهم ف الحكايه كلها".

في إحدى المقاطع، تحاول أصالة تهدئة فجر السعيد التي علِّق فوق رأسها جريدة ورقية كتب عليها بـ"البنط العريض" عبارة "جبروت على ولا شي"، بينما تحمل نضال الأحمدية قطعة قماش كتب عليها "غشيمة" و"خاينة"، في حين مي العيدان تستخدم يديها اللتين تحولتا إلى سيوف لتقطيع القماش وتدمير التصاميم.

أصالة وفائق حسن في فيديو "لو كل يوم"

واختارت الفنانة ضم شخصية كرتونية تعبر عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مُشيرةً إلى أن أحلى صدفة يوم لقائها به، حيث غنَّت: "حبيب يطبطب غريب يقرب.. او حاجه صدفه قابلتها".

رسالة أصالة في أغنية "لو كل يوم"

ووجهت أصالة في خاتم الأغنية رسالة لأعدائها، قائلة: "نحاول نشوف الناس من جوا، نشوف قلوبهم التعبانة متل ما قلبي بيتعب، ومرات برر أخطاء لما بتزكر أخطائي وبدور عمين يبررلي، الدنيا صعبة على الكل.. ما بتهون إلا بالمحبة وشوية تجاوز.. بدي أتشبه بالأطيب مني وأتعلم منه وبدي أتعلم يلي تعلمته كل ممكن يصير أسهل وأبسط إذا فكرنا إزا الوجع بيعمل على سطح القلب طبقة خلينا نظفها بدل ما تتراكم ونتعب قلبنا بإيدنا كل الناس بدها طبطبة وحضن طيب وما حدا بهل دينا بعيش بدون ضحكة من القلب بدنا إياه بيلمع".

أحلام الشامسي في أغنية أصالة

وينتهي الفيديو ببكاء واحتضان الإعلاميات لبعضهن البعض، ووقوف الفنانة الإماراتية أحلام لتصفق لها، كإشارة لانتهاء خلافهما قبل مدة، حينما رحبت أحلام بأصالة وزوجها في منزلها.