مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة...فما هو السبب؟!

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن انتهاء علاقة صداقتها مع الفنانة السورية أصالة نصري، رافضة الإفصاح عن تفاصيل الخلاف والأزمة التي وقعت بينهما منذ أكثر من عام.

وأوضحت مايا دياب أنها ترفض الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها على الملأ، وأن هذه الأمور ليست قابلة للنقاش من خلال السوشيال ميديا.

وأضافت خلال لقاء لها مع برنامج (آراب وود) قائلة: (صداقتي مع أصالة انتهت، وتجمعني صداقات مع آخرين في الوسط الفني.. ومواضيعي الشخصية والخاصة ليست قابلة للنقاش على العلن، وهذا الموضوع مسكر منذ فترة طويلة).ونفت الفنانة اللبنانية أن يكون الأمر تطوراً بالنسبة لها للقول بأنها تكره أصالة نصري، مؤكدة أنها تتمنى لها الخير دائماً، قائلة: (لا ما بقبل تقولي هيك أبدا، أنا أصالة بتمنالها الخير والنجاح والصحة دايما.. وهيدا حكي مش بيطلع من عندي ولا من قلبي أصلا، مش بشوف الناس إلا بالحب).