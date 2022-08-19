بالفيديو: أصالة نصري تطرح جديدها (شايفة فيك)

طرحت المطربة السورية أصالة نصري أغنيتها الجديدة (شايفة فيك)، عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب). الأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان رامي صبري، وجيتار مصطفى أصلان، إنتاج وتوزيع روتانا.

وتقول بعض كلمات الأغنية: (شايفة فيك ..كُـل حَـاجَــة حِـلــوَة أَنَـا اِتـحَــرَمـت مِـنْـها، كُـل ضِحكَـة شَفايفي كانُـوا مِـستَـنِّـيِـيـنْـها، كُـل إحسَـاس بِـالأَمَان كان نِـفسي أعِـيشُـه، وِســط دنـيا غَـريِـبة...).

وطرحت أصالة نصري، أغنيات ألبومها الغنائي الجديد (شايفة فيك)، على فترات متفاوتة على موقع (يوتيوب)، والتي تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربي.