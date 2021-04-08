أصالة نصري زوجة ثانية لـ دبلوماسي مصري.. تعرفوا عليه!

انتشرت أخبار خلال الساعات القليلة الماضية حول أن الفنانة المصرية أصالة النصري قد دخلت القفص الذهبي خلال الأيام القليلة الماضية بزواجها من البرلماني المصري الدكتور أحمد عبد المجيد.

وأضاف الخبر الذي انتشر بشكل كبير أن الثنائي سيعلن الموضوع غداً الجمعة 8 من شهر أبريل بحفل داخل أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة ليكون هذا الزواج الثالث لـ أصالة من بعد أيمن الذهبي والمخرج طارق العريان الذي انفصلت عنه مؤخراً.

بالحديث عن زوج أصالة المُحتمل فهو بحسب المتداول متزوج وله طفل واحد أما بالنسبة للعمر فهو أصغر من المطربة السورية بـ 3 سنوات تقريباً.

الشاب يدعى أحمد عبد المجيد وحاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال بعنوان "أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية الشراء" كما أنه دخل الإنتخابات النيابية خلال سنة 2020 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن "حزب الأغلبية".

وما زال الجمهور في حالة صدمة خاصةً بعد تصريح الفنانة مؤخراً أنها لا تفكر بالارتباط حالياً، الساعات القليلة القادمة ستكون كافية لكشف كافة التفاصيل.

بالحديث عن حياة الفنانة الشخصية فقد تلقت صفعة قوية من زوجها السابق طارق العريان الذي كان قد خانها مع فتاة تصغره بـ 33 عام تقريباً وكانت الصدمة لـ أصالة أن طارق أطل رسمياً برفقة حبيبته وبعض أصدقاء أصالة خلال إحدى الجمعات بعد أيام قليلة من الطلاق الرسمي بينهما.

وكانت أصالة والتي ربما تجاوزت موضوع الطلاق والخيانة بصعوبة كبيرة قد قررت فتح صفحة جديدة في حياتها من خلال صُلحها مع زميلتها الفنانة المصرية أنغام بعد قطيعة دامت لـ سنتين، أما حول سبب الخلاف بينهما فقد كان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي كانت ما تزال زوجته الأولى وأم أولاده على ذمته ليتضح أنه تربطها صلة قرابة بـ المخرج طارق العريان الذي كان زوج أصالة في تلك الفترة مما دفعها إلى إتخاذ موقف ضد صديقتها أنغام ووصفها بـ "خرابة البيوت".

خلاف الفنانات انتهى بالصلح ورسائل متبادلة بينهما من خلال حساباتهما في إنستقرام كما سبق وحدث الصلح بين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وأصالة منذ أشهر قليلة.



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