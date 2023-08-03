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أصالة و ماجد المهندس يتصدران التريند بأغنية (الحب الأبدي)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 02:08
أصالة و ماجد المهندس
أصالة و ماجد المهندس

البوابة-حقق ديو النجمة السورية أصالة نصري والنجم العراقي ماجد المهندس (الحب الأبدي) أكثر من مليون مشاهدة عبر منصة (يوتيوب)، في أقل من 24 ساعة، كما و تصدر هاشتاغ (الحب الأبدي) التريند الأول على منصة (إكس) تويتر سابقاً، في مصر وعدد من الدول العربية، لاسيما بعد تفاعل الجمهور مع جرعة الرومانسية والإحساس العالي بين الثنائي في الديو.

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أغنية (الحب الأبدي)، من كلمات فائق حسن، ألحان محمود خيامي، توزيع موسيقي مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد.

وقد عبر الثنائي نصري والمهندس عن سعادتها بطرح الأغنية، في منشورات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كلمات دالة:أصالة نصريماجد المهندس

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